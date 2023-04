L’isola dei famosi, Enrico Papi criticato sui social

L’edizione numero diciassette de “L’isola dei famosi” è iniziata nella giornata del 17 aprile, ove non sono mancati i colpi di scena nonostante si tratti della prima diretta. La puntata però è servita soprattutto per presentare i naufraghi e di decretare il primo leader dell’edizione, che è ricaduto su Simone Antolini dopo essere riuscito a resistere alla prova dei letti inclinati.

Non tutto il cast però sembra aver convinto il pubblico da casa. Su Twitter infatti stanno accusando Enrico Papi di essere fin troppo coinvolto nelle dinamiche del programma, venendo così accusato di voler fare il co-conduttore e non l’opinionista de “L’isola dei famosi”.

Gli attacchi ricevuti da Enrico Papi su Twitter

“Enrico Papi come opinionista al momento non lo sopporto, parla troppo e crede di essere simpatico ma gran parte delle volte non lo è” rivela un utente su Twitter oppure: “Enrico Papi, che finora ha fatto parecchi flop con le trasmissioni, ora vuole una rivalsa cercando di condurre lui mancando cosi di rispetto a chi conduce e all’altra opinionista”.

Tra l’altro in molti stanno rimpiangendo l’assenza di Nicola Savino, che è stato sostituito proprio da Enrico Papi nel corso di questa edizione. Ilary Blasi, durante l’inizio della puntata, ha voluto lanciare un saluto al suo amico ed ex collega televisivo: “Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio”.

Per Enrico Papi si tratta comunque della prima esperienza in ruolo comunque piuttosto complesso, siccome come opinionista deve avere la giusta abilità nel riuscire ad accendere le dinamiche tra i naufraghi. Tuttavia il conduttore di “Scherzi a parte” avrà tutto il tempo per migliorare e riuscire a integrarsi nel programma.