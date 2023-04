L’Isola dei Famosi, Enrico Papi colpisce forte: "Invidiosi e stupidi"

Questa edizione de “L’Isola dei Famosi” è iniziata portandosi con sé un rumors che ormai da giorni sta dilagando sul web e non solo: l’eventuale abbandono di Enrico Papi dal reality show condotto da Ilary Blasi. La new entry di questa stagione non sembra aver trovato la sintonia giusta con la padrona di casa e per questo motivo sembra che le sue ore all’interno dello studio di Canale 5 siano contate.

A lanciare il gossip ci ha pensato “The Pipol Gossip“, attraverso la sua pagina Instagram sempre bene informata su ciò che accade nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto si legge, sembra che un colpo di scena sarebbe dietro l’angolo e cioè l’estromissione di Papi da L’Isola. Pochi giorni fa, sempre su questa si leggeva: “C’è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in Mediaset, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr) Papi ha strappato letteralmente di mano la busta di Ilary per leggere il nome dell’eliminato, disintegrando una liturgia che spetta solo e unicamente al conduttore, ma soprattutto innervosendo gli animi e dimostrando la fragilità di Enrico“.

Il messaggio di Enrico Papi su Instagram

Ma ecco che, sempre via social, questa volta è proprio Enrico Papi a pubblicare una foto in cui si mostra pensieroso e con una didascalia che ha aperto un mare di possibilità di interpretazione. Sotto allo scatto queste parole: “Più stupido o più invidioso? O molti invidiosi stupidi? Sì, è così!”.

In molti hanno interpretato questo messaggio come una smentita ai vari gossip che sono affiorati sul web sul suo conto, altri invece hanno pensato a un riferimento che ancora non è chiaro ma che potrebbe esserlo dopo la prossima diretta del programma, quando vedremo se Papi sarà ancora seduto di fianco alla Blasi.

Intanto, i suoi followers hanno notato anche una IS in cui Enrico Papi sorride in macchina, ma anche qui alcuni hanno sottolineato che questo suo sorriso fosse solo un gesto di beffa rivolto a un preciso destinatario. Insomma, tutto da chiarire e molti ancora i dubbi che circondano la vicenda.