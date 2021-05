"L’isola dei famosi", Emanuela Tittocchia rifiuta Playa Imboscadissima: "Perdere con Ciufoli è stato imbarazzante"

Nell’ultimo televoto de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, si sono sfidati quattro personaggi molto chiacchierati dal pubblico da casa: Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. A salvarsi è la cabarettista romana con il 44% delle preferenze, mentre Ciufoli, Tittocchia e la Cannavò ricevono rispettivamente il 21%, 20% e 15%.

In seguito i naufraghi si sono resi protagonisti della ormai nota prova del girarrosto umano, ove si sfidano Valentina Persia e Isolde Kostner ove la vincitrice ha la ghiotta opportunità di avere sia l’immunità che mandare al televoto i tre concorrenti non salvati nella scorsa nomination. La medaglia viene vinta da Isolde, che decide di mandare in nomination flash Emanuela Tittocchia.

Mentre nella prova leader salvador maschile, vinta da Ignazio Moser contro Matteo Diamante, Awed e Andrea Cerioli, il fidanzato della Cechu sceglie Roberto Ciufoli. Come riportato da “Fanpage” il testa a testa nel televoto tra Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli viene vinto dal comico con il 57% dei voti contro il restante 43%. L’ex opinionista della D’Urso, forse anche per un po’ di ripicca, decide di rimandarlo nuovamente al televoto con il fatidico “bacio di Giuda“, ove ogni possibile naufrago eliminato può decidere chi mandare nella prossima nomination.

Ciufoli quindi nella prossima diretta si sfiderà contro Ignazio Moser e Andrea Cerioli, due concorrenti molto amati dal pubblico da casa. Al momento però i televoti sono quasi inutili, e come fatto notare anche da Giulia Salemi, tutti i naufraghi si stanno praticamente salvando con la chance di sbarcare a Playa Imboscadissima.

La stessa sorte è capitata anche a Emanuela Tittocchia, che ha deciso di rifiutare immediatamente questa possibilità. L’ex naufraga, oltre a voler ritornare in Italia, non sembra aver apprezzato l’ultima sconfitta: “Torno a casa. Perdere contro Ciufoli è stato davvero imbarazzante per me. Se ho perso contro Ciufoli che per me rappresenta il peggio, posso solo peggiorare”.