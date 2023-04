La concorrente che sta facendo più parlare di se a “L’isola dei famosi“, grazie soprattutto ai suoi trascorsi, è sicuramente Cristina Scuccia. L’ex suora ha infatti preso parte a “The Voice of Italy”, vincendo la seconda edizione del talent show nella squadra capitanata dal rapper J-Ax, portando come ultimo brano “Flashdance… What a Feeling”.

In una intervista a “Verissimo” però Cristina ha annunciato per la prima volta in televisione di aver rinunciato di far parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. Il motivo viene spiegata dalla diretta interessata a Silvia Toffanin, facendo capire di vedersi ormai stretta nel ruolo da suora e di voler iniziare a dare priorità alla sua carriera musicale.

Le ultime indiscrezioni su Cristina Scuccia

Ovviamente ciò che sta facendo discutere è la vita privata della naufraga. In varie interviste Cristina ha affermato di essere single e di non star cercando forzatamente l’amore, nonostante non voglia chiudere le porte a questa possibilità, ma secondo alcuni rumor l’ex suora sarebbe effettivamente impegnata.

Secondo una testimonianza portata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, nel paese in cui vive Cristina circolerebbe già da tempo la voce del suo fidanzamento con un uomo: “Ti assicuro, io sono del suo stesso paese, la conosco benissimo. Abbiamo amici in comune e lei ha un amore e non capisco perché vuole tenerlo nascosto. Che c’è di male, non c’è nulla da vergognarsi. Infatti inizialmente pensavamo avesse lasciato i voti per questo motivo”.

Il carico da novanta però viene messo da l’ex volto di “Uomini e Donne” Amedeo Venza che, rispondendo a una sua fan su Instagram, ha aggiunto alcuni dettagli sul presunto compagno di Cristina Scuccia: “Ma in realtà io so che Suor Cristina ha lasciato una relazione in sospeso fuori… e pare sia un uomo che come lei ha svestito i panni di frate francescano“.