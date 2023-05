L’isola dei famosi, Cristina Scuccia risponde alle domande sulla sua vita privata

La protagonista della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” è senza ombra di dubbio Cristina Scuccia. L’ex suora ha fatto già discutere ampiamente prima dell’inizio del reality show per la sua personale scelta di abbandonare il velo e tentare la sorte proseguendo il suo sogno di diventare cantante.

Cristina ha destato molta curiosità per via di una presunta relazione con una ragazza di Madrid, seppure non ci sono fonti certe che confermano questa indiscrezione. Molti invece giurano che la naufraga sia impegnata con un uomo della sua città, come riporta tra l’altro Deianira Marzano grazie ad alcune soffiate fatte dai suoi fan su Instagram.

L’interrogatorio subito da Cristina Scuccia

Durante la puntata del 2 maggio, Cristina Scuccia è stata protagonista di un vero e proprio interrogatorio. Il tutto inizia con una clip mandata in onda dagli autori, in cui si vedono i due conduttori di “Lo Zoo di 105” chiedere a Cristina se le piacessero gli uomini o le donne, ricevendo una risposta piuttosto fredda dalla diretta interessata. Cristina però al momento smentisce di essere fidanzata, rivelando di non aver ancora pensato al proprio futuro in merito alla sua sfera più privata: “Quella di stare con una persona è una prospettiva nella quale non mi sono mai messa. Per me è tutto nuovo”.

Interviene così Vladimir Luxuria, che le chiede un suo pensiero in merito alla possibilità delle suore di innamorarsi senza togliersi il velo: “Io non lo so, non sono d’accordo su questa cosa. Se tu doni la vita completamente, quella non è una rinuncia, è un dono” replica Cristina per poi aggiungere: “Se tu ti consacri, io non riesco a vedere una persona che ha una famiglia e in più un carico di una comunità intera. Se sei suora e ti innamori, devi lasciare“.

Si ritorna quindi a parlare delle presunte caratteristiche fisiche dell’ipotetico fidanzato di Cristina e la naufraga ci tiene a sottolineare che in Honduras non c’è nessuno che le possa interessare, ma non nasconde che ci pensa e crede molto all’amore. L’unico che cerca di salvare Cristina dall’imbarazzo delle domande è Enrico Papi, il quale la invita a non cadere nel tranello di queste provocazioni gettate da Vladimir e non solo: “Sei molto fragile e lì ci sono dei volponi, anche qua in studio. Fai attenzione”.