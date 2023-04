L’isola dei famosi, Cristina Scuccia parla del suo primo fidanzato

Cristina Scuccia sta attirando quasi tutta la curiosità dei telespettatori de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex vincitrice di “The Voice of Italy” ha infatti deciso di mettersi in gioco sbarcando in Honduras e provando a sfondare in ambito musicale.

Durante la seconda puntata del reality, Cristina ha rivelato senza giri di parole di aver sottovalutato questa esperienza, che si sta rivelando più dura del previsto. Nonostante questo sta apprezzando il suo coraggio nel combattere la sua fobia per gli animali e di essere più estroversa con le persone, non nascondendo però che non riesce a trovare molte compatibilità con i suoi compagni di viaggio.

Cristina Scuccia parla della sua prima storia d’amore

Intanto l’ex suora continua a parlare del suo passato e, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, ha voluto raccontare della sua prima storia d’amore con Marco Mazzoli. Il conduttore di “Lo Zoo di 105” le chiede della sua vita privata prima di prendere i voti, ricevendo immediatamente una risposta da parte di Cristina.

“Le pochissime storie che ho avuto erano per me un impegno“ ha rivelato Cristina per poi aggiungere: “Ho avuto un adolescenza normale come tutti i ragazzi del mondo, ma le storie non mi davano nulla. Quando dovevo uscire la sera col mio ragazzo era un impegno perché preferivo fare altro. La mia passione più grande era il canto e io preferivo investire le mie ore nel canto e nelle lezioni di canto”.

L’argomento poi si sposta nella sfera molto più privata, in cui Cristina Scuccia riesce benissimo a evitare l’argomento in questione non rispondendo alla domanda di Marco Mazzoli con un pizzico di ironia: “Se sono ancora vergine? In realtà sono leone”. Le curiosità nella sfera privata di Cristina però resta ancora molto alta e, nonostante le indiscrezioni rivelano che abbia trovato già un uomo nella sua vita, al momento si dichiara ancora single e poco interessata a trovare forzatamente l’amore.