L’isola dei famosi, Cristina Scuccia innamorata: il commento a caldo della madre

Cristina Scuccia, per la prima volta davanti alle telecamere, ha dichiarato di essersi innamorata. La concorrente de “L’isola dei famosi” infatti confessa di avere una relazione con una persona di Madrid ma, alle domande di Ilary Blasi, decide di fare scena muta non svelando ulteriori dettagli in merito a questo amore, anche se non esclude che possa farlo in futuro.

L’ex concorrente di “The Voice of Italy” ammette di non aver voluto fare questa confessione prima per non confondere il pubblico, ma anche probabilmente la sua famiglia, questa sua relazione con la sua uscita dal convento: “Poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Io non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo”.

Le parole di Raffaella Rizza su Cristina Scuccia

Come riportato dal sito “Blog Tivvù” Raffaella Rizza, la mamma di Cristina Scuccia, ha voluto commentare le dichiarazioni d’amore dette dalla figlia in merito alla sua storia d’amore. In questa circostanza la signora non si scandalizza per questa relazione, sottolineando che l’unica cosa importante è che la figlia continui a essere felice.

“L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia“ ha rivelato la signora Raffaella per poi aggiungere come sia supportata da tutta la sua famiglia e di come venga seguita sempre durante questa sua avventura a “L’isola dei famosi”, soprattutto dai nipotini e soprattutto dalla sua amata nonna Lucia: ” Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei”.

Sono parole piuttosto importanti quelle pronunciate da Raffaella Rizza in merito a questa conoscenza e quasi sicuramente nella prossima diretta di lunedì de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi ne parlerà con la diretta interessata. Il pubblico è, infatti, molto curioso e interessato alla sfera privata della ex suora.