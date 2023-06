L’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fa un appello alla sua fidanzata: "Mandami un segnale, mi darebbe carica"

Durante la diretta del 16 giugno, Cristina Scuccia, una delle concorrenti della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, ritorna a parlare della sua fidanzata. Già nel corso della settimana aveva esternato i suoi sentimenti, rivelando che praticamente ogni giorno pensa a lei e di come sarà il loro futuro da coppia.

Nel corso della semifinale de “L’isola dei famosi” però l’ex vincitrice di “The Voice of Italy”, ovviamente stuzzicata anche da Ilary Blasi, ha invitato la sua fidanzata, che da oggi non si conosce praticamente nulla, nel lanciarle un segnale per cercare di ricevere la giusta carica per la diretta finale.

L’appello di Cristina Scuccia alla sua fidanzata

Il tutto, come riportato testualmente dal sito “il Sussidiario”, inizia con Ilary che mostra una clip delle belle dichiarazioni fatte da Cristina in settimana sulla propria anima gemella: “È un sentimento bellissimo, ma che ancora non sono abituata ad esternare, quindi mi emoziona” ha rivelato la naufraga per poi aggiungere: “Ho anche quel senso di pudore che mi porto dalla mia esperienza passata, quindi parlarne così apertamente è difficile“.

La conduttrice, insieme al suo staff, non nasconde di aver provato in ogni modo a contattarla, però senza particolare successo. Quindi chiede alla naufraga se le dispiacesse un atteggiamento del genere, ricevendo una pronta risposta: “Capisco magari il fatto che non sia arrivato un segnale perché non era previsto che parlassi di questo, quindi probabilmente l’altra persona non si sente pronta a farlo. Però se mi arrivasse un segnale, mi darebbe abbastanza carica“.

Secondo Cristina quindi questo suo appello potrebbe essere fondamentale per affrontare la finale con una testa diversa: “Se ti va di mandarmi un segnale, io sono qui. Mi farebbe molto piacere, mi darebbe molta carica“. E ora, una volta che è arrivata l’ufficialità del suo arrivo in finale, non va escluso che questa fantomatica ragazza possa farle questa sorpresa, dando così uno scoop importante sia a Ilary Blasi ma anche a tutto il programma in generale.