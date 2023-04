L’isola dei famosi, Cristina Scuccia e le coppie omosessuali: "Dio ci accoglie sempre, non abbiate paura di amare"

Durante la puntata del 24 aprile de “L’isola dei famosi“, Cristina Scuccia ha deciso di mandare al televoto la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. L’ex suora, senza in realtà aver ricevuto nessuna accusa in merito, smentisce di aver mandato al televoto i due naufraghi perché omosessuali.

Ricorda infatti di non aver stretto un buon feeling con Alessandro e Simone rispetto agli altri naufraghi, si sono incrociati pochissime volte e quindi non aveva scelta in merito al televoto. In seguito alla sua spiegazione in merito al televoto, l’ex suora ha poi voluto fare una premessa molto importante.

Le parole di Cristina Scuccia sulle coppie omosessuali

Cristina infatti ci tiene a ricordare di non averli mandati al televoto perché sono una coppia omosessuale: “Non è assolutamente legato alla mia fede ma anzi io credo nell’amore, di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo. L’amore non ha confini. Quindi non c’entra nulla questa cosa con la mia fede. Io credo che Dio è amore”.

Il suo messaggio poi non termina qui: “Dio non è un giudice. Dio accoglie tutti così come siamo, quindi al di là delle nostre scelte, al di là di tutto. Quindi spargiamo amore nel mondo, amiamoci. Non abbiate paura di amare“. Le sue parole, oltre ad aver conquistato la comunità LGBTQI+, hanno ricevuto un forte applauso anche da Vladimir Luxuria, l’opinionista della diciassettesima edizione del reality, la quale sottolinea l’importanza di questo gesto in un momento storico in cui le persone di fede non riescono ad appoggiare le coppie omosessuali.

Tra l’altro, seppure siamo nel campo delle indiscrezioni, nei confronti di Cristina si parla di una presunta relazione omosessuale con una ragazza di Madrid. La naufraga ha infatti più volte dichiarato di essersi trasferita in Spagna nell’ultimo periodo, ove sta seguendo il suo sogno legato alla propria carriera musicale.