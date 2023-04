L’isola dei famosi, Cristina Scuccia dichiara: "La vittoria a The Voice è stata un trauma, sono andata in terapia"

Cristina Scuccia, una delle concorrenti più discusse della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi su Canale 5, sta iniziando ad aprirsi con gli altri naufraghi. L’ex suora, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, ha rivelato di aver sofferto molto dopo la vittoria avvenuta a “The Voice of Italy”.

Durante la sua confessione, avvenuta con Corinne Cléry, ha voluto parlare dei suoi ultimi anni, in cui inizia a parlare proprio della vittoria nel talent show, in cui ammette senza giri di parole nell’aver persona la fiducia delle persone attorno a se, fino agli ultimi anni.

Lo sfogo di Cristina Scuccia

“L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto a fare questo lavoro importante con me stessa che non avevo fatto” ha rivelato senza giri di parole la naufraga per poi aggiungere: “Quando ho iniziato io, ero veramente in frantumi e da sola non riuscivo a uscirne. È stato difficile anche fidarmi“.

Non è però riuscita a godersi al massimo la vittoria ottenuta a “The Voice”, poiché dopo quella grande gioia sono iniziati i primi problemi: “C’è stato un periodo in cui c’era gente che si avvicinava microfonata di nascosto. E quindi avevo paura di chiunque si avvicinasse. Finivo di cantare alla fine della messa, si avvicinava una persona a salutarmi e mi è successo di ritrovare le mie identiche parole sul giornale. Non ero pronta a tutto quello che è successo. Dai oggi, dai domani, dare fiducia era diventata una roba difficilissima“.

Nel confessionale Cristina afferma che oggi riesce a raccontare tutto questo con la massima tranquillità possibile, ma non nasconde che in passato questi avvenimenti le hanno fatto perdere la fiducia nel prossimo. Vorrebbe comunque cercare di aprirsi con gli altri naufraghi a “L’isola dei famosi”, anche se sta iniziando a capire che molti di loro in Honduras stanno portando avanti le loro prime strategie, mentre lei è sbarcata in Honduras solamente per un’esperienza spirituale.