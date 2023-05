L’isola dei famosi, Cristina Scuccia conferma i rumors: "Ho trovato una persona importante"

Sono tantissimi i rumors che sono circolati negli ultimi tempi in merito alla vita privata di Cristina Scuccia, concorrente della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“. Durante la puntata del 22 maggio, dopo tante titubanze, l’ex suora ha confermato i rumors sul proprio conto.

La naufraga però non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, in cui rivela solamente che si tratta di una persona che vive attualmente in Spagna. Tra i primi portali ad aver parlato di una relazione nel paese spagnolo è stato il sito “Mowmag“, in cui si è potuto leggere come ci sarebbe una ragazza di Madrid pronta ad attendere Cristina una volta finita la sua avventura in Honduras.

La confessione di Cristina Scuccia sulla sua vita privata

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Cristina per la prima volta apre il suo cuore in merito alla sua sfera più privata, rivelando di avere una relazione piuttosto importante: “È un germoglio e come tale, i germogli vanno protetti. Non sono abituata a parlare d’amore in questo senso. Ci penso tanto a lei. […] Ho trovato una persona importante […] Io sono entrata in gioco all’Isola dei Famosi, ma avevo trovato un amore. Non ne ho mai parlato per la mia situazione“.

Infatti Cristina ammette di non voler confondere questa relazione con la sua uscita in convento, poiché negli ultimi due anni nella sua vita sono successe molte cose e solamente pochi mesi prima dell’inizio della propria avventura a “L’isola dei famosi” ha avuto l’opportunità di conoscere questa persona.

La Scuccia riceve immediatamente l’appoggio di Vladimir Luxuria in merito a questa sua relazione, ma Cristina decide comunque di mantenere un certo riserbo: “Questa persona vive in Spagna e basta con le domande, Ilary. Se mi sta guardando, le posso dire qualcosa: mi manchi“.