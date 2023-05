"L’Isola dei Famosi", Cristina Scuccia bisex? Helena Prestes dichiara: ”Cerca solo visibilità, tutto finto”

Il segreto amoroso di Cristina Scuccia, l’ex suora che ha conquistato il cuore di milioni di italiani durante il talent show The Voice of Italy, è il gossip del momento che tiene tutti con il fiato sospeso. Dopo la sua sorprendente rivelazione in diretta televisiva, l’intero paese è in fermento per scoprire l’identità della persona misteriosa che ha conquistato il cuore di Cristina. La scorsa settimana, durante una puntata de L’Isola dei famosi, Cristina ha confessato con serenità di essere innamorata e coinvolta sentimentalmente con un individuo da pochi mesi.

Tuttavia, la cantante non ha voluto specificare se si tratta di un uomo o di una donna, lasciando tutti a speculare e alimentando ancora di più il mistero intorno a questa nuova relazione. Ma nonostante la calma apparente mostrata da Cristina durante l’intervista, sembra che i retroscena dietro le quinte abbiano rivelato un’atmosfera meno serena. Helena Prestes, un tempo amica stretta della cantante, ha recentemente confessato di sentirsi allontanata da Cristina.

Secondo Helena, la Scuccia si è mostrata nervosa e diffidente dopo la fine della trasmissione, accusandola di averle fatto fare uno scivolone con le sue parole. L’ex suora sembrava arrabbiata e ha fatto capire a Helena che non era soddisfatta della situazione. Helena, visibilmente delusa, ha rivelato: “Prima era sempre carina e ora è cambiata. Non capisco cosa le abbia fatto di male. L’ho vista angosciata e non si fida più di me. Quando è finita la puntata, mi ha accusato di averle fatto fare una figuraccia. Io le ho detto che è la sua vita e che non c’è nulla di cui vergognarsi“.

La discussione tra le due amiche si è incentrata sulla confessione di Cristina riguardo alla sua vita privata. Helena ha sottolineato che Cristina sembra seguire un copione e che c’è un’enorme ipocrisia dietro le sue azioni. Non riesce a perdonarla per aver cambiato atteggiamento nei suoi confronti, sostenendo che Cristina debba comprendere meglio ciò che vuole davvero dalla sua vita.

Infine, Helena ha rivelato: “Cristina ha una persona accanto a sé. Non è affatto trasparente e non dice la verità davanti alle telecamere. Non so se sta con un uomo o con una donna. Sta costruendo una favola, cercando di rispettare il suo passato religioso, ma sembra tutto finto.“. La storia d’amore di Cristina Scuccia continua a incuriosire e a dividere l’opinione pubblica. Mentre alcuni sospettano che la Scuccia stia solo cercando di attirare l’attenzione e ottenere una vittoria nel programma televisivo, altri sono affascinati dalla sua audacia nel vivere la sua vita al di fuori dei vincoli religiosi.