L’isola dei famosi, Corinne Cléry lancia una frecciatina a Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, per vari motivi, è la protagonista indiscussa della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, reality in onda su Canale 5. Difatti il pubblico ha spostato l’attenzione su di lei, poiché curiosi di sapere come si sarebbe comportata dopo aver rinunciato ai suoi voti per dedicarsi alla propria carriera musicale.

Al momento, come dichiarato tra l’altro dalla diretta interessata, questa avventura in Honduras può considerarsi più che positiva. Cristina infatti, oltre a essere riuscita a liberarsi di alcuni pesi sullo stomaco, per la prima volta ha dichiarato di essere fidanzata con una ragazza di Madrid, sottolineando la propria felicità che la madre abbia accettato questo tipo di relazione.

La frecciatina di Corinne Cléry a Cristina Scuccia

Tra le prime concorrenti con sui si è sfogata in Honduras l’ex suora è stata Corinne Cléry, ove le ha raccontato i problemi dopo l’incredibile successo ottenuto a “The Voice of Italy”: “L’accompagnamento terapeutico mi ha aiutato molto. Quando ho iniziato ero in frantumi e non riuscivo ad uscirne. Mi riesce difficile fidarmi, perché The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone”.

Nonostante la fiducia iniziale e le belle parole spese sull’isola, tra Corinne e Cristina non pare scorrere buon sangue. Difatti, durante la puntata del 5 giugno de “L’isola dei famosi”, l’attrice francese ha lanciato una frecciatina bella pesante: “Non è proprio un angioletto Cristina”.

Il tutto avviene sotto gli occhi di una meravigliata Ilary Blasi. L’ex naufraga ha poi aggiunto: “Non ha mai una parola di conforto verso gli altri. Per me è una grande stratega“. Enrico Papi, quindi, approfittando delle parole di Corinne, le chiede il perché non l’abbia detto durante la sua permanenza sull’isola. L’attrice in merito rivela di averne già parlato approfonditamente in Honduras ma il tutto sarebbe stato ignorato dagli autori.