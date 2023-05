L’isola dei famosi, Claudia Motta si ritira: il motivo

La terza puntata de “L’isola dei famosi” si apre con una brutta notizia per i fan del programma, poiché una concorrente si è vista costretta ad abbandonare il reality show dopo solamente quindici giorni dall’inizio dei giochi. La naufraga in questione è Claudia Motta, che si è infortunata in maniera piuttosto seria in seguito a una caduta dagli scogli.

Come già fatto vedere durante lo scorso daytime, la naufraga è stata costretta ad abbandonare per un primo momento in maniera temporanea Playa Tosta per accertamenti medici. Il primo a intervenire è Fabio Ricci dei Jalisse, mentre Pamela Camassa durante il confessionale ha confermato che il suo infortunio viene causato da una brutta caduta dagli scogli.

Il ritiro forzato di Claudia Motta

“Claudia Motta è stata vittima di una caduta e quindi è stata prontamente allontanata dalla Playa per accertamenti” si aprono con queste dichiarazioni di Alvin la puntata de “L’isola dei famosi”, in cui però annuncia come Claudia Motta non continuerà a far parte del cast.

L’inviato comunque ci tiene a rassicurare la famiglia dell’ex Miss Mondo 2021: “Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici ovviamente è quello di non poterla far rientrare in gioco. Quindi, ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei famosi. Le mandiamo un grande abbraccio e un grande bacio da parte mia, di tutto lo staff e dei naufraghi”. Ilary Blasi non può fare altro che dichiararsi molto dispiaciuta, invitandola a prendere parte nella prossima diretta con lei in studio.

Questo non si sarebbe trattato neanche di un primo infortunio, poiché qualche giorno prima anche Nathaly Caldonazzo si sarebbe sentita male. Di questo problema non è stato però trattato durante i daytime e l’indiscrezione, rilanciata da Giuseppe Porro, che avrebbe mostrato un video della concorrente mentre era in preda a un malore, è stato subito rimosso dai social.