L’isola dei famosi, Cecchi Paone e Antolini si sono ritirati

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, come riportato da “Fanpage“, hanno abbandonato “L’isola dei famosi“. Tra l’altro per il giornalista non si tratta del primo ritiro in Honduras, poiché già durante la quinta edizione svolta nel 2007 decise di abbandonare il programma dopo cinque settimane vissute insieme agli altri naufraghi.

Durante la diretta di lunedì Cecchi Paone aveva già minacciato di abbandonare la trasmissione. Difatti non aveva apprezzato la decisione dello spirito dell’isola di far dividere le coppie e far quindi gareggiarlo in solitaria senza la presenza del suo giovane fidanzato.

“Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore” aveva dichiarato Cecchi Paone dopo l’annuncio dell’infortunio di Antolini per poi aggiungere di essere preoccupato ma anche fiducioso dei medici del reality: “Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente. A settembre siamo stati interpellati in coppia. In coppia stiamo e in coppia ce ne andiamo. Non ci spaierete mai. Il mio contratto prevede che siamo in coppia, quindi così o niente”.

Ilary Blasi invece l’aveva convinto di andare avanti almeno per un altro paio di giorni, con l’obbiettivo di avere più chiarezza in merito allo stato di salute di Simone. Per questo motivo, come sottolineato dal sito “Fanpage”, il ritiro del giornalista può essere stato causato da Antolini, con il compagno di Cecchi Paone che aveva abbandonato temporaneamente l’Honduras per un calo di pressione.

Ma al momento, sempre “Fanpage”, è piuttosto prudente sui motivi del suo ritiro: “Ancora ignote le motivazioni dell’abbandono ma è probabile che nel corso del daytime che andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 maggio la decisione dei due di lasciare il gioco sarà approfondita. Entrambi gli ex concorrenti del format sono già tornati attivi su WhatsApp”.