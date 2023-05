L’isola dei famosi, Cecchi Paone contro Nathaly Caldonazzo: "Ha consigliato a Simone di lasciarmi"

Il rapporto tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, due dei concorrenti de “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi, è stato piuttosto burrascoso sin dai primissimi giorni del loro sbarco in Honduras. La prima lite dinanzi alle telecamere è avvenuto quando entrambi hanno cercato una soluzione per provare a risolvere la fobia di Corinne Cléry legata ai serpenti.

In quella vicenda entrambi hanno provato a farsi le loro ragioni, in cui Cecchi Paone ha accusato Nathaly di essere una pescivendola, mentre l’ex fidanzata di Massimo Troisi etichetta il giornalista di essere un uomo che odia le donne. Durante la scorsa diretta entrambi hanno cercato di chiarsi, senza però particolare successo.

Il confrontro tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo

Nel corso della terza puntata Alessandro ha accusato Nathaly di essersi portata in Honduras tutti i suoi trucchi, la cosmetica e gli specchi, poiché ritiene impossibile come in ogni diretta riesce a essere sempre diversa. Ilary Blasi però prende le difese della naufraga, rivelando come questo pensiero sia solamente una sua sensazione, poiché la Caldonazzo non pare essere truccata nel corso delle dirette.

Successivamente, dopo una frecciatina lanciata dalla Caldonazzo, il giornalista svela il motivo del suo astio nei confronti della naufraga: “Ha fatto di tutto per separare me e Simone. In mia assenza, ha parlato male di me e gli ha consigliato di lasciarmi. Gli ha detto: ‘Noi ci vedremo fuori da qui, solo se lo lasci‘”. Ma non si fa mancare la risposta piccata di Nathaly: “Mi dispiace che un uomo di 70 anni sia così maleducato”.

Si parla anche del malore di Nathaly avuto in settimana; la naufraga rivela che ad Alessandro non è importato molto delle sue condizioni di salute. Cecchi Paone l’accusa di aver finto di stare male, ricevendo una pronta risposta dalla diretta interessata: “Non stavo più sulle gambe, stavo crollando. Loro possono pensare quello che vogliono. Io ho preferito fare un accertamento“.