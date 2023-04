L’isola dei famosi, Asia Argento sbarca in Honduras

Asia Argento sarà tra i protagonisti della prossima puntata de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ovviamente l’attrice sbarcherà in Honduras con l’obbiettivo di prendere le difese della sorella Fiore, che ha ricevuto svariati attacchi negli ultimi giorni dagli altri compagni di viaggio.

Sui social viene così annunciata la presenza della figlia di Dario Argento in Honduras: “Asia Argento sbarca in Honduras per fare una sorpresa a sua sorella Fiore e a tutti gli altri naufraghi. L’appuntamento è per martedì 2 maggio su Canale 5, sarà una puntata scoppiettante!”. Non viene però svelata la durata della sua presenza a “L’isola dei famosi” ma, salvo clamorosi colpi di scena, Asia dovrebbe far parte solamente parte della puntata in questione prima di andar via.

Secondo alcune fonte interne dal programma riportate da “Open” è la stessa Asia a voler andare in Honduras e difendere la sorella dal bullismo, come sottolineato da Demetra Hampton in un commento: “Asia fai bene. Troppo bullsimo contro Fiore. Ha bisogno di un sostegno. Il bullismo l’ho vissuto anch’io sull’Isola. Vedrai che le persone fragili hanno bisogno di tempo”.

La lite più significativa in cui ha visto come protagonista Fiore è quella con Corinne Cléry. L’attrice ha infatti accusato la naufraga di averle rubato il suo cocco oltre a essere stata protagonista di altri intoppi durante la giornata. Fiore si difende sia in quella vicenda che durante la diretta, rivelando che Corinne è molto brava a provocare con il suo sorriso e ricordando che in passato ha sofferto di bulimia, ed avrebbe odiato ricevere questi attacchi da lei.

Non si escludono quindi colpi di scena nella prossima puntata con la presenza di Asia, che andrà in onda di eccezionalmente di martedì. Mediaset ha infatti deciso di cambiare giorno della messa in onda del reality per la Festa dei lavoratori.