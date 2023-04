L’isola dei famosi, arrivano le prime ufficialità: i nomi

Archiviata la settima edizione del “Grande Fratello Vip”, in casa Mediaset si sta pensando a “L’isola dei famosi“, che andrà in onda da lunedì 17 aprile su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Dopo numerose indiscrezioni e voci in merito al programma, sono arrivate le prime ufficialità su chi sbarcherà in Honduras.

Il primo nome annunciato che sbarcherà in Honduras è Fiorella “Fiore“ Argento, figlia del noto regista Dario e quindi sorellastra di Asia. Anche lei, come per la sorella più piccola, ha recitato in alcune pellicole come “Phenomena” mentre negli ultimi anni, nonostante sia stata sempre piuttosto riservata, era salita alle cronache dei settimanali di gossip per una foto al fianco di Pietro Delle Piane, l’attuale compagno di Antonella Elia.

L’annuncio più eclatante, che sta facendo ancora discutere molto i fan de “L’isola dei famosi”, riguarda Alessandro Cecchi Paone in coppia con il suo giovane fidanzato Simone Antolini. Del 24enne non si sa nulla ma recentemente ha voluto spiegare al “Corriere della Sera” come è nata la sua storia d’amore con il giornalista: “Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza avevo avuto una fidanzata per 4 anni e avevo molti dubbi. Guardando la tv in pandemia, avevo scoperto che Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”.

La terza ufficialità è legata a Helena Prestes, l’infleuncer brasiliana che partecipò a “Pechino Express -La rotta dei sultani” con la vincitrice della settima edizione del “GF Vip”, cioè Nikita Pelizon. Di lei si sa poco o nulla, tranne per il fatto che è rimasto molto amica di Nikita e, nel corso della sua avventura negli studi di Cinecittà, è intervenuta più volte sui social per prendere le sue difese.

Quarta ed ultima conferma per il cast sui concorrenti è il nome di Cristina Scuccia, conosciuta in passato come “Suor Cristina”. Intervistata da “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, la cantante ha svelato in anteprima di aver abbandonato la tonaca per concentrarsi di più sulla propria carriera musicale.

L’ultima conferma invece è quella di Alvin che sarà nuovamente l’inviato de “L’isola dei famosi”. Per gli opinionisti non ci sono invece ancora certezze ma, salvo clamorosi colpi di scena, le due sedie in studio verranno occupate dalla new entry Enrico Papi e la confermata Vladimir Luxuria.