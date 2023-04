L’isola dei famosi, Antonella Fiordelisi potrebbe far parte del cast: l’indiscrezione

Antonella Fiordelisi, sia nel bene che nel male, è stata la protagonista della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La schermitrice campana nei mesi rimasti nella Casa ha avuto l’abilità di far parlare di se sia per i suoi litigi con le altre vippone, tra cui Micol Incorvaia, che per la relazione con Edoardo Donnamaria.

Nonostante la delusione per l’eliminazione, in cui Antonella ha attaccato la sua famiglia per aver spinto il suo fandom a farle lasciare la Casa più spiata d’Italia, a oggi l’ex vippona può ritenersi più che soddisfatta. Difatti, come svelato dalla diretta interessata, si sta godendo al massimo la sua relazione con Edoardo, ove i due sono stati visti sia a Roma che a Milano.

Il futuro televisivo di Antonella Fiordelisi

Per Antonella comunque un ritorno sul piccolo schermo potrebbe avvenire prima del previsto. Secondo il settimanale “Di Più“, diretto da Osvaldo Orlandini, Mediaset insieme alla casa produttrice Endemol Shine Italy, avrebbe contattato l’influencer con l’obbiettivo di farla sbarcare in Honduras per farla prendere parte a “L’isola dei famosi“.

“Antonella ha invitato i suoi genitori a farsi da parte. Ora vuole camminare da sola, specie con il suo Edoardo” rivela la rivista per poi aggiungere: “Pare che sia stata contattata per ‘L’isola dei famosi’ ma non sa ancora cosa fare”. Di certo una possibile partecipazione di Antonella al programma condotto da Ilary Blasi potrebbe essere un bel test d’amore per la coppia.

Intanto, nella giornata di ieri, il sito “Tv Blog” ha annunciato i concorrenti che faranno parte de “L’isola dei famosi”. In questa lista non è presente Antonella, ma ci sono Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Marco Predolin, Christopher Leoni, Cristina Scuccia, Claudia Motta, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato, i Jalisse, Helena Prestes, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Corinne Cléry e Fiore Argento.