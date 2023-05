L’isola dei famosi, Alvin attaccato dall’agente di un naufrago: "Lavori per grazia divina"

Le polemiche in questa diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5, non si fanno mancare. Inizialmente si è parlato di una presunta diatriba tra Ilary Blasi ed Enrico Papi, ma al momento pare che i loro screzi siano stati messi leggermente da parte grazie anche all’intervento di Mediaset.

Ovviamente anche tra i concorrenti ci sono dei piccoli problemi, dovuti sia dalla fame ma anche semplicemente da incompatibilità caratteriali. Lo scontro più importante è sicuramente quello tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo; l’ex compagna di Massimo Troisi ha accusato il giornalista di essere una persona senza anima e di non voler per nessun motivo avere un rapporto d’amicizia con lui.

L’ultima frecciatina ricevuta da Alvin

Nelle ultime ore Andrea Di Carlo, l’agente di Gian Maria Sainato, si è scagliato contro Alvin. Il tutto sarebbe nato quando il modello è finito al televoto per essere arrivato ultimo durante la catena di salvataggio partita da Paolo Noise, che ha scelto il suo amico Marco Mazzoli, e che si è conclusa con Fabio Ricci dei Jalisse, mentre il cantante salva Alessandro Cecchi Paone, mandando al televoto quindi proprio Gian Maria.

Questo non sarebbe stato apprezzato da Andrea che, sui social, lancia un’accusa ad Alvin, rivelando come secondo lui Fabio sarebbe stato condizionato da una frase dell’inviato: “Caro Alvin, ma invece di stare in competizione con la regina Ilary, perché non ti impegni un po’ di più a spiegare le prove? Hai spiegato a Nathaly che poteva andare in apnea? Te lo dico Nik. Glielo hai spiegato perché stavi controllando il tuo profilo migliore. Inoltre tu che suggerisci in maniera sibillina: ‘Con Gian Maria ci hai passato meno tempo’”.

Le accuse però non si fermano qui: “Si vede che questo lavoro lo fai ma sempre per grazia divina. Ma non pensi che dovresti essere un po’ più neutro? Sei un caro ragazzo ma come ce ne sono mille. Ringrazia Dio e bacia la terra. Andrea. Ps: il prossimo anno cammino di Santiago solo”.