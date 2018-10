L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi confermata: ecco le prime anticipazioni

La conduttrice per la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” sarà nuovamente Alessia Marcuzzi. Le critiche per la scorsa edizione, avvenute in particolar modo a causa della vicenda del canna-gate di Francesco Monte, non hanno influenzato i vertici Mediaset, che hanno deciso di confermarla nuovamente al timone del reality show ambientato in Honduras.

Per l’ex di Francesco Facchinetti non è stata un’edizione facile, ma alla fine con la giusta calma ha condotto la trasmissione con grande professionalità. Nonostante i problemi, Alessia Marcuzzi sembra essere pronta a condurre nuovamente “L’Isola dei Famosi” e lo conferma in una intervista rilasciata al settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini.

Queste sono le parole utilizzate da Alessia Marcuzzi in questa intervista: “Durante l’estate ho pensato che mi mancava l’Isola, con tutte le sofferenza che comporta la sua gestione, ma rimane uno dei programmi più pop e affascinanti della nostra tv. Lì, su quello schermo, vedi davvero i personaggi famosi messi a nudo, che cercano di cavarsela in un contesto suggestivo e straniante. È il sogno e la fatica, con tutte le sue sfaccettature”.

Le anticipazioni ci rivelano che l‘inviato de “L’Isola dei Famosi” non dovrebbe essere Stefano De Martino. In primis il ballerino ha ammesso di soffrire troppo la lontananza dal figlio Santiago, ma questa però non è l’unica motivazione. Secondo gli ultimi rumors, il napoletano dovrebbe essere protagonista in una miniserie su “Netflix” dedicata alla sua vita.

Per il cast invece è ancora prematuro parlare. In tanti sognano il ritorno di Giucas Casella, con l’illusionista che ha dovuto abbandonare la trasmissione a causa di un infortunio causato da Francesca Cipriani. Uno dei nomi poi potrebbe uscire da questa edizione del Grande Fratello Vip o dall’edizione “Nip” condotta da Barbara D’Urso. Infatti, si mormora anche il nome di Alberto Mezzetti.