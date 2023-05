L’isola dei famosi, Alessandro Cecchi Paone minaccia il ritiro

Nel corso dell’apertura della diretta dell’8 maggio Alvin, l’inviato in Honduras de “L’isola dei famosi“, ha annunciato l’infortunio di Fiore Argento e Simone Antolini. Per entrambi fortunatamente non sembra essere nulla di grave e nessuno dei due, come purtroppo è successo per Claudia Motta, rischia il ritiro.

Per Fiore si tratta di un semplice infortunio al mignolo mentre per Simone, come fatto notare da Alvin, la situazione è leggermente più seria ma non grave: “Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni, ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto“.

Lo sfogo di Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista, intervenuto in merito a questo argomento, ci tiene a sottolineare come abbiano preso la decisione di prendere parte a questo gioco come coppia e quindi afferma di essere poco interessato a continuare a far parte de “L’isola dei famosi” nel caso in cui dovrebbe abbandonare Simone.

“Sono provato e triste anche perché questa isola o la facciamo in coppia o non la facciamo” ha affermato Cecchi Paone per poi aggiungere: “Spero che ci siano le condizioni di salute per farlo tornare. Ci tengo a dirvi che voleva salutare tutti e a sottolineare che lui non si è voluto affatto risparmiare”.

Un ulteriore sfogo di Alessandro viene fatto quando lo spirito dell’isola ha deciso di mescolare le carte in gioco eliminando la tribù degli Accopiados, formato appunto dalle coppie, per dividere definitivamente i partecipanti in due nuovi gruppi: quella delle Chicas e quella degli Hombres.

Una scelta che però non viene accettata da Cecchi Paone, nonostante Ilary Blasi gli ricorda come questo faccia parte del gioco: “Abbiamo iniziato insieme e vogliamo finire insieme. Simone mi è svenuto tra le braccia, questo è un gioco al massacro. La coppia si scoppia per nessuna ragione al mondo“.