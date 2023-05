L’isola dei famosi, Alessandra Drusian attacca Helena Prestes

Nel corso della diretta del 22 maggio hanno fatto il loro sbarco in Honduras, come ospiti temporanei, Aldo Montano e Nikita Pelizon. La vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip” ha deciso di andare a “L’isola dei famosi” per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, con cui ha preso parte a “Pechino Express – La rotta dei sultani”.

Fino a questo momento Helena non pare sia riuscita a legare con gli altri naufraghi, ove spesso è stata accusata di essere solamente una stratega. Chi sembra avere il dente più avvelenato nei confronti dell’influencer è Alessandra Drusian che, durante la scorsa notte, hanno avuto una discussione, tanto che la cantante, in preda al nervosismo, ha letteralmente urlato contro la modella svegliando tutti gli altri naufraghi.

L’intervento di Nikita in difesa di Helena

Ilary Blasi cerca di indagare in merito al rapporto tra Alessandra e Helena, la cantante è la prima a esprimere il proprio pensiero: “La notte che è stato male Paolo, ci siamo resi conto che il fuoco non funzionava. Siamo arrivate io e Cristina e abbiamo cominciato ad accenderlo. A te ha dato fastidio la luce, era l’unica che stava dormendo. Fabio è arrivato, ha chiesto cosa stava succedendo, ha visto che il fuoco si stava riattivando e ha solo spostato il tronco”.

Helena però smentisce categoricamente queste affermazioni dichiarando di essere una persona molto istintiva, che si difende in maniera un po’ aggressiva, tanto da sembrare che il suo sia un litigio. Afferma, però, che tutto ciò che vuole è la verità. Il loro faccia a faccia dura per svariati minuti, fino a quando interviene Nikita.

Difatti l’ex vippona è sbarcata in Honduras proprio per spezzare una lancia a favore di Helena, in cui considera il loro litigio come una cosa obbrobriosa per i toni utilizzati. Il televoto però non sembra dare ragione alla Prestes, che viene eliminata, decidendo però di togliersi dei sassolini dalle scarpe dando il bacio di Giuda ad Alessandra.