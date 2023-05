L’isola dei famosi, Aldo Montano sbarca in Honduras: il motivo

Mancano ancora alcuni giorni per la puntata del 22 maggio de “L’isola dei famosi“, ma il tutto si prospetta già molto interessante. Tra le sorprese più importanti troviamo sicuramente quella legata a Nikita Pelizon, che sbarcherà in Honduras con l’obbiettivo di fare un regalo a Helena Prestes, la sua amica con cui ha preso parte a “Pechino Express – La rotta dei sultani” classificandosi in quarta posizione con il team “Italia–Brasile”.

In una intervista al sito “Super Guida Tv” Nikita ha svelato alcuni dettagli della sua presenza in Honduras: “A ora, secondo me, Helena sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare”.

Il prossimo ospite de “L’isola dei famosi”

Nikita Pelizon non sarà l’unica ospite della diretta di lunedì. Difatti la pagina social de “L’isola dei famosi” ha annunciato che anche un concorrente proveniente dalla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sbarcherà in Honduras: “Lunedì sarà una puntata scoppiettante! Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi“.

Ovviamente, come è successo con Asia Argento prima e con Nikita Pelizon lunedì, anche per Aldo Montano si tratta di una semplice ospitata. Da come viene riportato sul sito “Fanpage“, lo sportivo è stato chiamato per invogliare e caricare i naufraghi a dare il loro meglio per portare avanti questa esperienza.

Tra l’altro Aldo Montano è già un esperto di reality show, avendo partecipato nel 2006 a “La fattoria”, dove all’epoca gli era stata garantita comunque un’ora al giorno di allenamenti di scherma per prepaparsi al meglio ai Giochi Olimpici di Pechino 2008. Venne eliminato dal programma condotto da Barbara D’Urso durante la settima puntata, con il 65% delle preferenze.