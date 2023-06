L’Isola dei Famosi, a trionfare è Marco Mazzoli

Si è conclusa anche la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”. A trionfare è stato Marco Mazzoli, con il 62% dei voti. Secondo classificato, Luca Vetrone. Nell’ultima puntata, al televoto, si sono sfidati Mazzoli, Vetrone, Cristina Scuccia, Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero e Alessandra Drusian. A spuntarla è stato il conduttore radiofonico.

La vittoria di Marco non è stata una sorpresa, di fatti già da qualche settimana veniva additato come possibile trionfatore. Mazzoli ha dedicato la sua vittoria a gli ascolti dello Zoo di 105, a Paolo Noise e Chico Forti. Per tutti i finalisti c’è stata una sorpresa. I naufraghi si sono sfidati in diverse prove, fino a decretare il duo definitivo che ha avuto accesso alla finalissima.

Luca Vetrone ha battuto tutti i suoi compagni al televoto, fermandosi solo alle spalle del vincitore Marco. Il modello, poco conosciuto quando ha iniziato la sua avventura, ha saputo farsi strada e soprattutto farsi apprezzare dal pubblico, puntata dopo puntata. Un’evoluzione che è piaciuta, tanto che Luca si è classificato al secondo posto.

La puntata ha preso il via con Ilary Blasi che ha scherzato con il suo inviato in Honduras, Alvin. “Io ti voglio fare i complimenti perché anche tu sei arrivato in finale, mi fa molto piacere vederti“, questo il commento ironico della conduttrice. Sono poi state aperte le danze, che hanno portato a sfide su sfide fino a decretare il vincitore della diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”.

Anche quest’anno l’ultima puntata è andata in onda con i naufraghi che l’hanno vissuta direttamente in Honduras. Prima della pandemia da Covid-19, la finale dell’Isola veniva disputata direttamente in Italia. I concorrenti finalisti e l’inviato, lasciavano l’Honduras anzitempo per vivere la finale a Milano. Dopo la serata, tutti i protagonisti sono pronti a prendere l’aereo e tornare a casa. Mazzoli lo farà da vincitore.