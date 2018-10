L’Intervista, anticipazioni puntata 18 ottobre: Carlo Conti si racconta e ricorda l’amico Fabrizio Frizzi

Maurizio Costanzo domani giovedì 18 ottobre 2018, chiuderà il sesto ciclo del talk L’Intervista con un faccia a faccia esclusivo che vedrà protagonista uno dei conduttori più amati e seguiti della televisione italiana ovvero Carlo Conti. Per la prima volta infatti il presentatore si racconterà a cuore aperto al padrone di casa.

Orfano di padre sin da piccolo, infatti aveva solamente 16 mesi, Carlo è stato cresciuto da sua mamma che ha dovuto rimboccarsi le maniche. La donna ha dovuto ripartire da zero ma nonostante tutto gli ha sempre insegnato i valori e i principi importanti senza fargli mai sentire la mancanza del padre.

Papà Giuseppe infatti si ammala quando Carlo ha poco più di 9 mesi e dal momento che le cure erano molto costose, sua madre e i suoi nonni sono costretti a vendere tutto per saldare le spese. “C’erano le prime cure sperimentali, si provava tutto. C’è una frase che diceva sempre la mia mamma ‘quando poi mi erano rimasti solo gli occhi per piangere, i medici mi hanno detto che non c’era più niente da fare” ha infatti raccontato Carlo.

Quando suo padre morì infatti la sua mamma ha dovuto adattarsi trovando un lavoro in ospedale dove andava a fare le pulizie e questo, solamente per permettere al suo unico figlio di poter fare un po’ di vacanza l’estate. Una vita molto difficile per la donna che si ritrova sola, con un bambino di 18 mesi da accudire e che è costretta ad andare avanti “Avrebbe potuto buttarsi dalla finestra con me in braccio” svela Carlo visibilmente emozionato.

Carlo oltretutto ha voluto anche parlare e ricordare il suo grande amico Fabrizio Frizzi scomparso prematuramente lo scorso 26 marzo. “Si dice che si raccoglie quello che si semina e lui aveva sicuramente seminato tanto affetto, tanto amore, tanta onestà. Ci legavano tante cose, tanti momenti, tante difficoltà le abbiamo superate insieme, ci siamo aiutati a vicenda e soprattutto questa paternità che è arrivata un po’ in là negli anni eravamo molto legati” ha concluso Carlo.