Loredana Bertè sarà ospite de L’intervista, il programma di Maurizio Costanzo in onda su Canale 5 in seconda serata, giovedì 11 ottobre 2018 e racconterà con molta commozione della sua infanzia in compagnia della sorella Mia Martini. Loredana, che in questi giorni stiamo anche sentendo in radio con il suo nuovo singolo ‘Maledetto Luna Park’ ha svelato di avere avuto una famiglia molto povera ma anche un padre molto severo.

In casa infatti non avevano nulla e sua madre, diventata moglie solamente a 15 anni, era molto succube del padre che, preside di una scuola era praticamente il classico padre padrone. La cantante ha raccontato proprio a Maurizio Costanzo di aver visto delle scene orribili e che ancora oggi putroppo se le porta dentro.

In casa Bertè non si festeggiavano ne i compleanni ne tantomeno i Natali e proprio per questo motivo a soli 13 anni sia lei che Mimì hanno deciso di fuggire via di casa per cercare una vita migliore: “Abbiamo patito la fame, vivevamo con poco, non mangiavamo. C’era un bar che ci dava da mangiare tramezzini gratis, questa cosa non la posso dimenticare.” ha infatti raccontato Loredana visibilmente commossa.

Loredana non ha potuto non ricordare la sorella Mia Martini soprattutto dopo la tragica morte della cantante ammettendo che ancora oggi sente la sua mancanza terribilmente. Inoltre la stessa Loredana ha ammesso a Costanzo di avere tantissimi rimorsi che non la farebbero vivere serenamente: “Ho il rimorso di non aver detto abbastanza ti voglio bene, ma il mio rimorso più grande è quello di non averla stretta mai, non averla mai abbracciata.”.

Loredana Bertè che ha voluto raccontare anche del suo matrimonio con Borg, dopo la separazione avvenuta ben 25 anni fa non si è più unita a nessuno descrivendosi oggi come una persona casta e pura. La cantante ha svelato di aver voluto fortemente dei figli all’epoca ma Borg era convinto che i suoi eredi avrebbero dovuto avere solamente sangue svedese.