"L’estate più calda" in arrivo su Prime Video

Il film Original italiano di Prime video verrà caricato sulla piattaforma il 6 luglio. Diretto da Matteo Pilati, conosciuto per essere stato il regista di Maschile Singolare del 2021 (anche questo disponibile su Prime Video), prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios e in collaborazione con Rufus Film.

Scritto dal regista Pilati insieme a Giuseppe Paternò Raddusa e Tommaso Triolo, L’estate più calda ha nel suo cast Gianmarco Saurino, Nicole Damiani e Alice Angelica. A questi si aggiunge anche la partecipazione di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

Il film è ambientato nella Sicilia meridionale, dove si intrecceranno amori e passioni nel corso di un’ardente estate. La storia prende avvio proprio durante l’estate, l’ultima per Lucia (interpretata da Nicole Daminai), che poi si ritroverà a partire per andare a studiare all’università e si ritrova a lasciare la sua migliore amica Valentina (interpretata da Alice Angelica).

Ma questa non è l’ultima estate solo di Lucia, ma anche di Nicola (interpretato da Gianmarco Saurino), che ha intenzione di diventare prete. Proprio per questo motivo, Nicola si ritrova ad approdare presso la piccola parrocchia di Don Carlo (interpretato da Nino Frassica), durante il caldo mese di luglio. Il sole, l’estate e la brezza del mare porteranno grande euforia e anche scompiglio in paese. Stefania Sandrelli nel film avrà il ruolo di Carmen, ovvero una parrocchiana devota ma molto amante del gossip.

In occasione dell’uscita del film è stato rilasciato sia il poster ufficiale che il trailer, dove sarà possibile ascoltare il nuovo singolo della nota cantante italiana Francesca Michelin, Fulmini Addosso (Columbia Records/Sony Music Italy). Già dal 9 giugno è possibile ascoltare il singolo anche in radio, canzone che Michelin, artista, cantautrice e polistrumentista, ha scritto e arrangiato appositamente per il film L’estate più calda. Ora non resta che aspettare il 6 luglio.