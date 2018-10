L’Eredità, nuove imbarazzanti gaffe mettono in difficoltà il programma: l’ironia spiazzante dei social

La nuova stagione del popolare game show di Rai 1 “L’Eredità“, sembra destinata ad essere ricordata non tanto per l’avvicendamento al timone della conduzione di Flavio Insinna, bensì per la quantità di gaffe commesse – sia dagli autori che dai concorrenti – che stanno mettendo in seria difficoltà il programma.

Il livello culturale dei concorrenti del quiz show di Rai 1 sembra essere notevolemnte più basso rispetto agli anni precedenti, tanto che nel giro di poche settimane si sono registrate innumerevoli gaffe, che hanno visto però una curiosa concentrazione proprio nel corso della puntata del 14 ottobre, suscitando così l’inevitabile ironia dei social network.

Le gaffe più clamorose e la reazione del web

Se da un lato il conduttore Flavio Insinna è impeccabile nel suo nuovo ruolo di conduttore del celebre game show di Rai 1 condotto dal compianto Fabrizio Frizzi, dall’altro i concorrenti del programma lasciano molto a desiderare, almeno stando agli innumerevoli scivoloni in italiano e geografia, la cui frequenza è inspiegabilmente salita di colpo nella puntata del 14 ottobre.

La giovane Maria Chiara è rimasta in evidente imbarazzo e smarrimento nel momento in cui le è stato chiesto di rispondere alla definizione “costretto ad un continuo vagare“, cosa che l’ha portata alla inevitabile esclusione dal gioco. Una mancata risposta che se da un lato ha portato il conduttore Flavio Insinna a congedarla con l’eloquente invito a tornare a studiare, di ocntro i telespettatori e gli utenti dei social hanno ironizzato con i commenti più disparati.

Tra i tanti commenti che si leggono nella pagina social del programma: “Nel 2018 una ragazza che non conosce la parola ramingo. E Insinna la silura con “per fortuna che torni a casa, cosi vai a studiare” Grazie Flavio! #leredita” – ma c’è anche chi chiosa scrivendo – “La cosa grave non è che la parola ramingo non le venisse, ma che evidentemente non l’abbia neanche mai sentita” – ed ancora – “Leggete Leopardi Carducci Foscolo ecchecca**o manco ‘ramingo’ conoscete“.

Ma non è finita qui, perché oltre alle lacune in italiano si sono evidenziate anche quelle in geografia, infatti dubbi amletici sono sopraggiunti alla semplice domanda su quale fosse il capoluogo delle Marche, una domanda che non ha trovato alcuna risposta nel concorrente, ma che ha scatenato invece i social, dove si legge: “3 tentativi per dire il capoluogo delle Marche, vi auguro tanta kijmea“.