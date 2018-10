L’Eredità, Flavio Insinna ci ricasca e se la prende con Cristiano Ronaldo: lo scivolone che il web non gli perdona

Flavio Insinna, il popolare conduttore televisivo che ha preso il timone della conduzione del game show di Rai 1 “L’Eredità” dopo la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, è tornato a far parlare di sé ed indignare il popolo del web per un’altra gaffe o meglio insidioso scivolone avvenuto nel corso dell’ultima puntata.

Alle già clamorose gaffe degli autori del programma e a quelle dei concorrenti – che stanno dando sempre più prova di avere un livello molto basso di cultura generale – si è aggiunta anche un ultima domanda piuttosto delicata, che riguarda la punta di diamante della squadra di calcio della Juventus, cioè Cristiano Ronaldo.

Lo scivolone su Cristiano Ronaldo che non è piaciuto al web

Una domanda che proprio nessuno si aspettava a “L’Eredità”, perché alla concorrente Flavio Insinna ha chiesto: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?“. Domanda che se da un lato è sembrata del tutto fuori luogo vista la delicata situazione giudiziaria in cui si trova coinvolto in questo momento il celebre calciatore – accusato di violenza sessuale da parte di Kathryn Mayorga – dall’altra è sembrata una apposita punzecchiatura degli autori e del conduttore – da sempre tifoso sfegatato del club calcistico della Roma – ai danni della “odiata” Juventus.

Inutile dire che nel giro di poco tempo i leoni della tastiera hanno preso di mira sia il programma che lo stesso conduttore Flavio Insinna, che fino a qualche giorno fa era stato al centro di una bufera mediatica a casua del trattamento riservato ad una concorrente, ridicolizzata per tutta la puntata a causa della sua erre moscia.

Tra i tanti che invece hanno puntato il dito contro la fede calcistica del conduttore, ritenendo quindi che la domanda su CR7 fosse in realtà un modo per attaccare la Juventus, c’è stato anche un utente che su Twitter ha scritto: “Blastata clamorosa del tifoso romanista Insinna, non può essere un caso“. E sono in tanti che la pensano come lui.