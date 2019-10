Le Iene: la verità sulla separazione dei Thegiornalisti

E’ passato meno di un mese da quando Tommaso Paradiso, con una storia su instagram, ha annunciato lo scioglimento del gruppo musicale Thegiornalisti, proprio all’indomani del loro concerto evento al Circo Massimo di Roma, con oltre 45mila spettatori a cantare i loro successi più noti. Una rottura che ha provocato degli strascichi polemici tra lo stesso Paradiso e gli altri due membri della band: Marco Rissa e Marco Primavera, proprio perché avvenuta con un comunicato non concordato tra le parti.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la iena Nicolò De Devitiis, che ha intervistato proprio Tommaso Paradiso e il chitarrista Marco Rissa. Era stato il frontman del gruppo a comunicare la fine dei Thegiornalisti, annunciando di voler percorrere la strada da solista. Una decisione che ha colto di sorpresa sia i fan ma soprattutto gli altri due componenti della band, come confermato dallo stesso Marco Rissa.

Proprio i due protagonisti dell’intervista de Le Iene hanno ripercorso i momenti cruciali della separazione. Tommaso Paradiso ha parlato di una decisione che andava presa prima o poi, senza entrare nel merito delle motivazioni, ma precisando di aver usato instagram perché “ha permesso di fare chiarezza senza che la verità potesse essere interpretata”.

Marco Riffa, ancora amareggiato per la rottura, racconta di essere stato avvisato, così come l’altro membro della band, Marco Primavera, attraverso un messaggio sulla chat di whatsapp del gruppo, ma solo della volontà di Tommaso Paradiso di tentare una carriera da solista, senza nessun riferimento allo scioglimento della band. A gettare benzina sul fuoco, anche l’impossibilità per i due di interagire con i profili ufficiali social, visto che le password appaiono irreperibili.

Altra polemica è stata anche alimentata dalle parole di Tommaso Paradiso, che ha reclamato la paternità di “ogni singola nota e ogni singola parola” dei successi dei Thegiornalisti. “E’ vero lui è l’autore delle canzoni, ma anche noi abbiamo contribuito”, risponde Marco Rissa.

Ma mentre Tommaso Paradiso ha già iniziato la nuova vita musicale con il singolo Non avere paura, Marco Rissa e Marco Primavera non hanno ancora pensato ai loro progetti futuri, proprio perché amareggiati da una decisione che, finché il frontman non farà chiarezza, penseranno sia dipesa solo da una questione economica.