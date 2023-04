Le Iene, Belen assente e lo sfogo sui social: "Si può dire vaffanc***o?"

Questo ultimo periodo per Belen Rodriguez è stato molto impegnativo in fatto di gossip. La bella showgirl argentina, infatti, ha riempito le pagine della cronaca rosa con continui chiacchiericci a proposito di crisi coniugali, gravidanze sospette e via dicendo. Ora a sollevare nuovi dubbi arriva la sua assenza a “Le Iene“, lo storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti.

Per la tranquillità dei fan non è nulla di definitivo, ma soltanto una momentanea pausa dovuta a forze di causa maggiore come lei stessa spiega in un post su Instagram. Uno sfogo che non è passato inosservato ai fan che, preoccupati per non aver trovato la conduttrice dello show davanti alle telecamere di Italia 1.

Lo sfogo di Belen Rodriguez su Instagram

“In questi casi si può dire vaffanc***o?“, con questo lapidario messaggio la Rodriguez ha spiegato di essere stata contagiata dal Covid, a distanza di tre anni dall’inizio della pandemia. La modella è apparsa davanti al suo camerino con una mascherina e l’aria sconsolata, proprio lì dietro le quinte ha spiegato il motivo in un video.

Sostituita da Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro Rossi, non è la prima volta che Belen si assenta dal programma, poche settimane fa la sua mancata presenza aveva sollevato una miriade di dubbi, si era parlato infatti di una crisi coniugale o addirittura di una nuova gravidanza, che lei aveva cercato di spiegare con un poco chiaro “tagliando al fisico“, alimentando ancora di più dubbi e illazioni.

Forse proprio per non infiammare di nuovo il gossip, questa volta Belen ha pensato bene di chiarire subito i motivi che l’hanno tenuta lontana dagli studi Mediaset. Non appena risulterà negativa, quindi, potrà tornare a condurre la trasmissione, al contrario di Teo Mammuccari che, dopo il litico che sembra abbia avuto con l’autore Davide Parenti, è stato allontanato definitivamente dallo show.