Le censure della Cina e la risposta di South Park

Il governo cinese non accetta critiche. È inflessibile, mette a tacere i dissidenti interni e mette al bando e censura qualsiasi cosa provenga dall’esterno che possa essere considerato offensivo. Ne hanno fatto le spese siti internet, libri, film e, da ultimo, l’NBA.

Tra i soggetti pericolosi per il regime c’è anche Winnie The Pooh. Proprio lui: il simpatico orsetto inglese simbolo di ingenuità e tenerezza. Che cosa ha fatto? Nulla! La colpa è di alcuni utenti di internet che sul web hanno notato la somiglianza tra Winnie The Pooh e Xi Jinping. I maligni sostengono che i due sono entrambi paffutelli e bassi. Il meme più diffuso è quello di una foto con il presidente cinese e Obama affiancata a uno con l’amato orsetto e Tiger più alto e snello. L’orsetto è innocente, non ha fatto nulla di male, ma è riuscito comunque a mettere nei guai un altro cartone animato: South Park.

Il cartone animato è stato censurato a causa di una puntata in cui appare il famigerato Winnie the Pooh, e viene criticato il sistema carcerario cinese. Nella puntata “Legato in Cina”, Randy tenta di vendere marjuana in Cina, viene arrestato e sottoposto a “rieducazione”. Nelle scene vengono mostrare torture e condizioni gravose dei prigionieri (come celle sovraffollate e lavori forzati). Sullo sfondo, cartelloni inneggianti al Partito. In prigione Randy incontra Winnie The Pooh che, sconfortato, gli spiega di essere prigioniero per colpa della sua somiglianza al preside: la puntata prosegue poi con un’altra storia in cui c’è una critica netta alle modifiche nei film hollywoodiani per essere compatibili col mercato cinese.

Le scuse sarcastiche

Gli autori del cartone animato satirico, Trey Parker e Matt Stone, si sono resi conto del grave errore e, dopo la censura di tutti di episodi in internet, hanno deciso di porgere le loro scuse via Twitter.

Scuse ovviamente in stile South Park : “Come la NBA, diamo il benvenuto ai censori cinesi nelle nostre case e nei nostri cuori. Anche noi amiamo i soldi molto più di quanto amiamo libertà e democrazia. E Xi non assomiglia affatto a Winnie the Pooh. Lunga vita al Partito comunista cinese! E che il raccolto di sorgo possa essere abbondante! Cina, adesso siamo di nuovo amici?”.

Non si sa se Xi Jinping abbia notato il sarcasmo: di certo la critica a quelli dell’NBA è chiarissima. L’NBA (National Basketball Association) è stata bannata dopo che il presidente degli Houston Rockets, Daryl Morey, si era dichiarato a favore dei manifestanti di Hong Kong. L’associazione ha risposto scusandosi e discostandosi da un tale atteggiamento “riprovevole” tenuto da Morey. Le partite di basket non sono state comunque trasmesse.

Meglio allora rispondere con frasi ironiche, come quelle degli autori di South Park che hanno fatto crescere il loro consenso nel mondo e a Hong Kong, dove una copia pirata della puntata incriminata è stata proiettata in strada,