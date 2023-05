L’arte in televisione, dal 10 al 14 maggio

In questa settimana l’arte diventa più “commerciale” e sbarca in tv. In questi giorni gli appassionati potranno godere di diversi programmi dedicati all’arte. Canali come Rai 5 e Sky arte propogono infatti documentari a tema artistico. Andiamo a vedere cosa offrono al pubblico in questi giorni.

Mercoledì 10 maggio, su Rai 5, verrà trasmesso il documentario La Venere di Milo, diretto da Natacha Giler. Per chi fosse affascinato dall’icona della Venere o per chi volesse scoprire cosa si nasconde dietro questa stupenda figura, alle 21:15 potrà saziare la sua sete di conoscenza.

Rai 5, fascino e misteri della Venere di Milo

La Venere di Milo è attualmente al Musée du Louvre ed è una delle sculture più apprezzate e amate dal grande pubblico: ogni anno milioni di visitatori si recano al Louvre per rimanere affascinati dalla bellezza della Venere. Molte sono le storie dietro questa scultura, simbolo di bellezza, di una bellezza classica, e di sensualità. Il documentario racconta la storia della Venere sotto gli occhi dei suoi ammiratori, dando spazio alle parole degli esperti ma anche a progetti di vari artisti e rivendicazioni femminili: da Auguste Rodin, Jim Dine, Salvador Dalì, Beyoncé, Buster Keaton a Brigitte Bardot.

Verrà ripercorsa la storia della scultura, da quando è stata ritrovata in Grecia nel 1820 (la scultura deve il suo nome dall’isola di origine) a quando poi è stata trasferita al Louvre l’anno seguente nel 1821, suscitando non pochi scalpori. Fonte di ispirazione, icona, stella del Louvre e dell’arte classica, della bellezza femminile, la Venere di Milo è riuscita ad ispirare diversi movimenti artistici: dal Romanticismo al Surrealismo, fino alla Pop Art e al postmoderno – assumendo di volta in volta un significato nuovo.

La programmazione di Sky Arte

Altro programma da vedere giovedì 10, questa volta su Sky Arte è il docufilm: Salvador Dalì. La ricerca dell’immortalità, che condurrà lo spettatore dentro la vita dell’eccentrico artista del Dadasimo. Per venerdì 11, Sky Arte offre, invece, per la prima volta sullo schermo televisivo, la pittura di Bice Lazzaro (1900-1981), uno dei grandi protagonisti dell’arte italiano del Novecento, con il film Bice Lazzari. Il ritmo e l’ossessione, diretto da Benedetta Porcaroli.

A seguire ci sarà La pittrice e il ladro diretto dal regista norvegese Benjamin Ree. Una storia al femminile che punta alla libertà e all’emancipazione con la leggendaria Tamara de Lempicka. Per questo weekend, invece, il pubblico potrà vedere, questo sabato alle ore 17:55, il film di Elio España che si presta a raccontare Banksy. L’arte della ribellione.

Questa domenica 14 maggio, alle ore 19:00 verrà trasmesso uno dei docufilm più apprezzati: Botticelli e Firenze. La nascita della bellezza. Mentre alle ore 21:15 lo spettatore sarà invitato in un viaggio attraverso i sassi di Matera nel film Mathera. L’ascolto dei Sassi.