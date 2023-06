L’annuncio di Paolo Bonolis: "Lascerò la tv, voglio dedicarmi ai miei figli"

Il conduttore Paolo Bonolis ha presenziato chiusura del festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani. Sul palco principale, in piazza Umberto I in provincia di Cuneo, sono slaiti sul palco anche Alessandro Cattelan e poi Linus e Albertino, con lo scopo di rispondere alle domande dei più curiosi.

Durante la sua presenza al Dogliani però Paolo Bonolis ha affermato di voler continuare a lavorare ancora per poco tempo sul piccolo schermo, poiché non ne sente il motivo di continuare forzatamente a lavorare. Il suo scopo per il futuro infatti resta quello di dedicarsi di più alla sua famiglia ed in particolar modo ai figli.

Le parole di Paolo Bonolis sul proprio futuro

“Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo“, ha affermato con decisione Bonolis, come riportato testualmente dal sito “Adnkronos” per poi aggiungere: “Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”.

Bonolis comunque si dichiara orgoglioso per la sua carriera televisiva, poiché è riuscito a realizzare quasi tutti i suoi progetti: “Non ho mai avuto paura di fare quello che volevo in televisione. Non bisogna pensare a quello che la gente vuole vedere, bisogna partire da quello che si vuole raccontare. […] Ognuno di noi è un pezzo irripetibile, dobbiamo avere il coraggio di raccontare quello che siamo, anche in tv. Io l’ho fatto: a volte è piaciuto, a volte è piaciuto di più, raramente è piaciuto meno”.

Al momento, come ricordato direttamente da Paolo Bonolis sul palco del Dogliani, il conduttore è legato ancora a un anno di contratto con Mediaset. E, oltre a portare avanti nuove edizioni del suo game show di “Avanti un altro!”, prossimamente ritornerà su Canale 5 anche con la nuova edizione di “Ciao Darwin”, che è prevista per l’autunno del 2023.