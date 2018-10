L’Allieva 2, anticipazioni puntata del 25 ottobre: Alice alle prese con un’importante novità

Eccoci arrivati all’attesissimo inizio della seconda stagione della fiction di Rai 1 “L’Allieva” – il legal drama con protagonisti principali Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale – che andrà in onda in prima serata giovedì 25 ottobre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini e che ci racconterà il sequel della complicata vita di Alice, una specializzanda in medicina legale.

Ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, “L’Allieva” ha ottenuto un grande successo nella sua prima edizione – anche le repliche della scorsa estate hanno registrato degli ascolti record – catalizzando così il pubblico televisivo che si è appassionato non solo ai tanti misteri e ai numerosi colpi di scena del racconto, ma si è anche compenetrato nelle difficili scelte sentimentali della protagonista, divisa tra l’irrefrenabile passione per il suo professore e quella per Arthur, un giovane giornalista.

Alice farà la sua scelta tra Arthur e Claudio?

Alla fine della prima stagione la narrazione si è interrotta con la decisione di Alice di distaccarsi sia da entrambi i suoi amori – Claudio e Arthur – puntando quindi tutto su se stessa e, stando alle anticipazioni della prima puntata della seconda edizione la sua sembra proprio essere la decisione più giusta e saggia.

Le anticipazioni svelano che ad entrare in scena – e nella vita del giovane medico legale – ci sarà un nuovo intrigante personaggio, il PM Sergio Einardi – interpretato dall’attore Giorgio Marchesi, ormai noto al pubblico televisivo per fiction come Un Medico in Famiglia, Sorelle, Una grande famiglia.

Tra Sergio e Alice nascerà sin da subto una forte simpatia e attrazione, che se da un lato complicherà la vita sentimentale della ragazza, dall’altro porterà non poco trambusto nella vita di Claudio, che tenterà in tutti i modi di conquistare il cuore della sua amata allieva con cui – al momento – dovrà condividere solo la risoluzione di alcuni cai complessi e misteriosi.