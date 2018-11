La Vita in Diretta, Rita Dalla Chiesa ammette: "A volte cerco ancora Fabrizio"

Rita Dalla Chiesa, la celebre ex conduttrice di Forum nonché giornalista televisiva, é tornata a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata a Tiberio Timperi a “La Vita in Diretta”, dove si è raccontata a cuore aperto, tra gioie e dolori, senza dimenticare anche di parlare del suo grande amore Fabrizio Frizzi.

La prematura dipartita del conduttore de “L’Eredità” – avvenuta lo scorso 26 marzo a causa di un brutto male – ha toccato profondamente la celebre giornalistaa, che con Frizzi era stata sposata per molti anni e nonostante il divorzio erano comunque rimasti in ottimi rapporti, tanto da fare perfino un programma insieme.

Rita Dalla Chiesa si lascia andare ai ricordi

Quello tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi è stato sicuramente un legame che va oltre il mero patto coniugale del matrimonio, ma qualcosa di più profondo che li ha tenuti uniti pur separati. Nel corso dell’ultima puntata de “La vita in diretta” Rita Dalla Chiesa ha raccontato un particolare riguardante un programma condotto insieme all’ex marito “La Posta del Cuore“.

“Titolo migliore non poteva essere scelto” – per poi spiegare come andarono le cose: “Mi chiamò Barbara Boncompagni mentre ero in Sicilia. Mi chiese se avevo voglia di condurre il programma. Quando seppi di Fabrizio Frizzi mi disse che lui mi aveva voluta. Allora gli chiesi se Carlotta sapesse, perché era particolare che tornassimo a lavorare insieme“.

Il racconto di quell’avventura professionale continua sottolineando l’emozione forte vissuta da entrambi in quei giorni: “Non so chi dei due era più emozionato. E poi siamo andati in onda il giorno del nostro anniversario di matrimonio. Io ero emozionata, ma ho saputo che lui lo era più di me. Ma lui era un grandissimo professionista, sa come prendere il pubblico“.

I ricordi poi si fanno più dolorosi e su Fabrizio Frizzi la giornalista dice: “Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. Lui è sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati” – quindi la triste ammissione – “Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile“.