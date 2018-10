La Vita in Diretta, Maria De Filippi racconta il suo rapporto con i paparazzi: "Niente foto rubate"

Maria De Filippi, la popolore conduttrice televisiva di Canale 5 e moglie del giornalista Maurizio Costanzo, è tornata a far parlare di sé non tanto per i suoi innumerevoli successi professionali – a cui si deve aggiungere anche il dating show “Temptation Island Vip” prodotto dalla sua società di produzione “Fascino”- bensì per alcune dichiarazioni sui paparazzi.

Il termine “paparazzo” nasce nel periodo della “Dolce Vita”, quando nella città capitolina arrivavano tutte le più importanti star mondiali non solo per conoscere il nostro Paese ma per vivere il mondo della cinematografia di quel tempo, così come quello del jet set romano. E sono stati propri i “paparazzi” come Rino Barillari ad immortalare momenti unici, rimasti poi nella storia dello showbiz.

Maria De Filippi e il rapporto con i paparazzi

Nel corso dell’ultima puntata del programma di intrattenimento di Rai 1 “La Vita in Diretta“, si è parlato del ruolo dei “paparazzi” e del rapporto che molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno con i fotografi, sempre pronti ad immortalarli o a rubare scatti di vita privata. Un rapporto non sempre facile, che se da un lato è invece molto ricercato da tanti personaggi, dall’altro è mal visto da altrettanti che vedono nei “paparazzi” sono delle fastidiose e seccanti insiedie.

Tra i tanti intervistati sull’argomento anche la celebre conduttrice televisiva di “Amici” Maria De Filippi, da sempre molto riservata e ristia a rilasciare interviste meno che mai lasciarsi immortalare dai fotografi. Il giornalista de “La Vita in DIretta” ha quindi chiesto alla nota conduttrice quale sia il suo rapporto con i paparazzi che si appostano per fotografarla nella vita di tutti i giorni.

La conduttrice di “C’è Posta per Te” ha replicato, dichiarando di non essere infastidita dalla loro presenza se però le chiedono il permesso di fotografarla. Maria De Filippi quindi chiede non solo cortesia, ma educazione e rispetto nei suoi confronti da parte di chi invece, fin troppo spesso, valica il confine della riservatezza con la macchina fotografica, entrando quindi in una sfera che dovrebbe rimanere del tutto privata.