"La Talpa", Silvia Toffanin probabile conduttrice: lo zampino di Maria De Filippi

È tornata prepotente la notizia di un ritorno sul piccolo schermo del reality show “La Talpa”. Già lo scorso anno si era parlato della messa in onda per la primavera del 2023. Il tutto si è poi trasformato in un nulla di fatto, con “L’isola dei famosi” che ha tenuto compagnia i telespettatori di Canale 5, per quel periodo. Il problema sembrerebbe essere proprio questo.

Gli ascolti bassi ottenuti dal reality della sopravvivenza, stando a quanto si vocifera, pare abbiano fatto storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi. Non solo, Ilary Blasi non avrebbe convinto alla conduzione e questo, sarebbe stato visto come uno dei motivi del flop. Sembrerebbe dunque che L’isola venga cancellata per sempre e che il suo posto sarebbe preso da “La Talpa”.

Si tratterebbe di un ritorno, con l’ultima edizione del reality che risale al 2008. Sicuramente non vedremo “La Talpa” sul piccolo schermo prima del 2024, ma già emergono le prime indiscrezioni. In particolare a farsi largo è la notizia sul nome di chi condurrà. Stando a quanto riporta Nuovo Tv, Silvia Toffanin sarebbe in pole position per presentare la nuova edizione.

Dietro il suo nome ci sarebbe lo zampino di Maria De Filippi. A volerla fortemente sarebbe proprio Queen Mary. “Sembrerebbe che Maria De Filippi sia in pole position per diventare la consigliera più fidata di Pier Silvio e addirittura dirigente d’azienda. Si dice che Maria e Silvia Toffanin lavoreranno a stretto contatto“, questo quanto si apprende.

Grosse novità all’orizzonte per Cologno Monzese. Dunque, non solo la Toffanin potrebbe condurre “La Talpa”, uscendo così dalla sua confort zone che è “Verissimo”; ma la De Filippi potrebbe addirittura diventare consigliera fidata di Pier Silvio nonché dirigente a Mediaset. Solo il tempo ci dirà se si tratta solo di indiscrezioni o se il tutto si concretizzerà.