La Rai rispolvera un vecchio show: tornerebbe sul piccolo schermo dopo anni di assenza

Che la Rai sia in una fase di rivoluzione non c’è dubbio. Lo si era ampiamente capito dopo l’abbandono di Fabio Fazio. Non solo, lo stesso Amadeus ha svelato che quello che verrà sarà l’ultimo “Festival di Sanremo” che condurrà. Insomma, tanti cambiamenti in vista, con un valzer di conduttori davvero interessante. E quando è in corso una situazione del genere, indubbiamente tutti gli occhi sono puntati.

Si attende con impazienza l’ufficialità del palinsesto Rai per la prossima stagione televisiva, ufficialità che dovrebbe avvenire il prossimo luglio con la presentazione. È inevitabile che si inizi a vociferare su quelle che saranno le trasmissioni che verranno. A tal proposito un programma potrebbe essere in agenda. Non si tratta di una novità bensì di un ritorno dopo anni di assenza.

A viale Mazzini parrebbe essere al lavoro per riproporre un cult degli anni novanta: Il Bagaglino. Il varietà, fondato a Roma nel 1965 da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, andò in onda sulla Rai, per l’ultima volta, nel 1994. Il programma passò poi a Mediaset e vi rimase fino al 2020 dove fu trasmesso uno speciale. Non vi è nulla di certo e, la notizia, è partita da un’idea dello stesso Pingitore.

L’autore aveva dichiarato al magazine Oggi di voler proporre alla Rai questa possibilità. “La cosa è ancora molto acerba, la proporrò a Viale Mazzini, ma chissà se quagliamo“, queste le sue parole aggiungendo poi che il programma cambierebbe nome. Da “Il Bagaglino” passerebbe a chiamarsi “Il Bagaglione“. Al momento è tutto in divenire e chissà se a viale Mazzini accetteranno o meno.

La rivoluzione in Rai non ha portato solo l’abbandono di Fazio dopo 40 anni di carriera. Assieme al conduttore ha salutato anche la sua amica e collega, Luciana Littizzetto. I due sono passati a Canale 9, con diverse polemiche nate. I cambiamenti in atto sono tangibili e chissà se porteranno, sul piccolo schermo, il ritorno di un programma cult che ha fatto la storia.