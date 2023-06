"La felicità per principianti", il trailer del nuovo film targato Netflix

Netflix continua a stupire gli appassionati di film romantici con la sua ultima aggiunta, La felicità per principianti, che uscirà il 27 luglio sulla piattaforma. Questo atteso film, con protagonista l’adorabile Ellie Kemper, promette di regalare emozioni, risate e romanticismo.

Il film si basa sul romanzo di Katherine Center, opera molto apprezzata oltreoceano. La storia di Helen è diventata una fonte di inspirazione per moltissime donne che si sono ritrovate a dover ricominciare da capo, non sempre si è in grado di farlo ma questo non significa necessariamente fallire.

La storia di Helen è quella di una donna che si ritrova ad affrontare il divorzio e le sue conseguenze. Nel mezzo della confusione su che cosa fare, decide di mollare tutto e partire. Helen, interpretata dall’attrice Ellie Kemper, sotto consiglio del fratello Duncan (interpretato da Alexander Koch), cominciare a seguire un corso di sopravvivenza nella natura, convinta che si tratti solo di una specie di viaggio di scout.

Tuttavia, nel momento della partenza, la squadra si ritrova a dover attraversare il sentiero degli Appalachi e Helen non è attrezzata in maniera adeguata per quel tipo di escursione. Ma in suo aiuto arriva il fratello di suo fratello, Jake (interpretato da Luke Grimes), che non solo è particolarmente fastidioso dei confronti di Helen, ma non accetta il fatto che quest’ultima si sia unita al gruppo. Jake, quindi, cerca di spiegarle che cosa significhi davvero quell’escursione e a cosa andrà incontro.

Ma Helen vuole davvero cambiare vita ed è determinata ad andare avanti, a portare a compimento quell’escursione con l’intento di trovare se stessa. Durante l’escursione, il sentimento che Jake provava per Helen da ragazzino, comincia nel frattempo a riaffiorare. Nel cast ad affiancare Ellie Kemper ci sono: Nico Santos, Esteban Benito e Ben Cook, oltre naturalmente a Alexander Koch e Luke Grimes.