La coppia Bettarini-Larini e Simona Ventura ospiti a Verissimo: "Una famiglia allargata con le sue problematiche"

La puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin e in onda sabato 6 Ottobre, vedrà tra gli ospiti un trio molto particolare e insolito: Stefano Bettarini, con Nicoletta Larini – sua attuale fidanzata – e Simona Ventura – sua ex moglie -. Si racconteranno senza tabù ai microfoni di Canale 5 e cercheranno di spiegare la strana esperienza fatta a Temptation Island, tutti e tre insieme.

Di ritorno dalla Sardegna, dove Stefano e Nicoletta hanno messo a dura prova il loro rapporto ma dal quale sono usciti insieme, hanno deciso di raccontare le loro emozioni. Così è stato anche per la conduttrice Simona Ventura che, dal canto suo, spiega la sua difficile posizione, trovandosi davanti al suo ex marito e la nuova compagna a parlare di questioni private e amorose.

Una famiglia allargata, ma unita nei momenti importanti

“Temptation Island ha una struttura talvolta feroce. Il momento del falò è stato molto forte. Ci tenevo a trasmettere un messaggio importante: si può non essere più sposati, ma mai smettere di essere genitori. Basta fare guerre, il capitolo matrimonio è chiuso e rimangono i ricordi belli. Ci vogliamo un gran bene è questo che conta”.

Parlando di Nicoletta, nello specifico, ricorda di averla vista tremare durante il falò e non ha potuto fare altro che avvicinarsi a lei per farla ragionare e farle vedere la questione da un’altra prospettiva: “Nicoletta mi piace molto perché noi siamo una famiglia allargata con tutte le sue problematiche e lei, si è approcciata a tutti noi, con rispetto. Vedevo una ragazza innamorata e persa. Ho provato a darle dei consigli”.

Lo schiaffo di Nicoletta a Bettarini, dopo il falò di confronto

Consigli che hanno riportato la Larini nel villaggio delle fidanzate, perché dopo l’assenza di Bettarini al falò richiesto da Nicoletta, la ragazza voleva abbandonare tutto e tornare sola a casa. Simona l’ha convinta a continuare questo suo viaggio nei sentimenti e ora lei ammette: “È stata un’esperienza forte e ho sofferto molto. Sono abituata a stare sempre con Stefano e lì sono stata per dieci giorni senza vederlo. Non mangiavo più perché mi mancava, ho perso sei chili”.

Nicoletta è stata messa a dura prova durante questo reality e la sua disperazione era chiaramente visibile sul suo volto, occhi che chiedevano di andare via di lì per continuare la storia d’amore che tanto le stava mancando, la colonna sonora del ricongiungimento è stata “Ti Amo” di Umberto Tozzi, miglior pezzo non fu mai scelto. Ma ora, Nicoletta rivela un particolare che sembra essere stato una sorta di vendetta: “Nel momento del falò non sono riuscita a dirgli tutto ciò che pensavo. Però quando siamo andati via gli ho dato uno schiaffo!”.