La Confessione, Arisa difende Giorgia Meloni: "Ci può portare ad alti livelli ma serve dialogo"

Arisa si apre per la prima volta in ambito politico ed esprime la sua simpatia per Giorgia Meloni e quindi automaticamente per le idee di Fratelli d’Italia. L’artista, intervistata da “La Confessione” condotto da Peter Gomez su Nove, non nasconde che queste sue dichiarazioni possano andarle contro nei prossimi mesi, in cui può essere accusata di essere fascista, ma non ha comunque nessun timore di esprimere le sue idee positive nei confronti della Premier.

La cantante, che nel 2021 è stata madrina del Gay Pride di Napoli oltre a doversi esibire al Pride di Roma il 10 giugno e poi a Milano il 24 giugno, rivela che la leader di Fratelli d’Italia si sta comportando semplicemente da mamma troppo severa e spaventata per il futuro dei suoi figli.

Il suo obbiettivo, nel partecipare ai prossimi Pride di Roma e Milano, è ben chiaro nella testa di Arisa: “Io vorrei cercare di ampliare un po’ la rappresentanza che abbiamo, anche per quanto riguarda i media della comunità LGBTQI+, che non è fatta solo di macchiette, di cose un po’ oscene, plateali, ma che è fatta di gente normalissima che decide chi amare o non amare in libertà”.

Successivamente lancia un invito ai sostenitori della comunità LGBTQI+, ove invita tutti ad aprire la mente verso Giorgia Meloni: “Mi piacerebbe che le persone avessero la pazienza e l’amore di spiegargliele queste cose, di fargliele capire perché lei è una tipa che veramente ci può portare ad alti livelli, perché ha molta cazzimma. A noi ci serve qualcuno che sta dalla nostra parte, però le cose devono avvenire gradualmente”.

In una intervista del 5 maggio rilasciato al sito de “La Repubblica” Arisa ha provato a spiegare come mai sia da sempre molto amata dalla comunità LGBTQI+, rivelando che molto probabilmente avrebbe, in maniera del tutto casuale, portato la bandiera dei diritti, e per questo motivo l’hanno visto un po’ come una di loro.