La borsa scommette sulla cessione di Mediaset, ma Pier Silvio smentisce: "Avanti per lui"

Da alcuni mesi si parla già di una possibile vendita delle azioni di Mediaset a gruppi esterni. Oltre alla Vivendi, che già possiede una piccola parte della rete, nelle ultime settimane è circolata prepotentemente una voce su un possibile interessamento da parte di Urbano Cairo, il proprietario di LA7.

Il direttore però, intercettato inizialmente dai microfoni di “Striscia la notizia” per il Tapiro d’oro di Valerio Staffelli, ha smentito timidamente queste voci allontanando le voci rilanciate da “Dagospia”, il sito diretto da Roberto D’Agostino: “È un’invenzione pura. Io sono nato a Mediaset, mi piacerebbe molto, ma è difficile”.

Le ultime voci in casa Mediaset

Il giorno dopo all’addio di Silvio Berlusconi sono in aumento le azioni di “MFE – MediaForEurope“, dopo essere stati sospesi per eccesso di rialzo lunedì 12 giugno, chiudendo con un rialzo del 5,86% per i titoli A e del 2,32% per i titoli B. Nella stessa giornata però sono arrivati a salire del 10%, anche se il boom è durato all’incirca 3 ore, poi le azioni si sono riportate in zona dei 71 centesimi.

Le borse, come riportano i maggiori quotidiani, stanno quindi investendo su un possibile vendita di Mediaset. A oggi il presidente della rete è Felice Confalonieri, fidato braccio destro di Silvio Berlusconi, mentre come amministratore delegato troviamo il figlio Pier Silvio, mentre la figlia Marina risiede nel consiglio di amminstrazione. Le quote saranno suddivise a tutti e cinque i figli, in cui il Cavaliere ha sempre sottolineato l’importanza dell’unità e la sintonia della sua famiglia.

Intanto Pier Silvio, in un recente comunicato dopo la scomparsa del padre, ha allontanato le voci su una possibile cessione di Mediaset: “Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. […] Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”.