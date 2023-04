"King of Pizza", Daniele Bartocci eletto Eccellenza dell’Anno del Food

Borsa di Milano tempio delle eccellenze italiane. Nella serata di giovedì 6 aprile, a Palazzo Mezzanotte, si è tenuta la cerimonia dei Le Fonti Innovation and Leadership Awards 2023, premio rivolto ad autorevoli player imprenditoriali e professionisti che si sono distinti nel 2023 nell’ambito delle rispettive funzioni, raggiungendo elevate performance. Ad essere incoronato Professionista dell’Anno nel settore del Food è stato il giudice e volto tv del programma King of Pizza Daniele Bartocci. Il giovane Bartocci, noto come giornalista e blogger oltre che come pluripremiato Professionista del mondo food and beverage, è stato eletto tra le Eccellenze italiane dell’anno 2023 nella categoria Professionista dell’Anno Food Business, Communication & Journalism.

Una commissione di elevato livello, formata da esperti del mondo accademico, imprenditoriale e scientifico, ha assegnato a Daniele Bartocci, impegnato oggi nello sviluppo del business relativo al pianeta agroalimentare, il premio Eccellenza Food per il terzo anno consecutivo, grazie anche ad un’età più bassa rispetto alla media degli Awards. Una motivazione di assoluto livello da parte della giuria: “Per la professionalità, la competenza, e la comunicazione d’eccellenza. Per aver saputo coltivare in modo eccellente il proprio talento e per essere uno dei giovani più promettenti dello scenario italiano”.

A presentare la cerimonia rivolta alle eccellenze italiane è stato il binomio Manuela Donghi, Head of Channel e Valentina Buzzi, giornalista e anchor di Le Fonti TV. Le Fonti è nota nel pianeta dell’informazione finanziaria, economica e giuridica per essere un channel assai importante a poter vantare una community di oltre 10,5 milioni di persone in più di 125 Paesi. La prima edizione del premio 2023 si era svolta nella splendida cornice di Dubai. In quella particolare occasione erano stati premiati i migliori player aziendali mondiali che vantavano un fatturato ingente di vari trilioni di dollari.

Daniele Bartocci è un giovane volto tv, da ormai due anni, del programma televisivo King of Pizza che va in onda ormai dal 2020 sul circuito Sky. Nel 2023 sono già state registrate alcune puntate della terza edizione del talent-show rivolto a maestri pizzaioli italiani che si sono saputi contraddistinguere, nel corso della propria attività, nell’ambito specifico della pizza gourmet. Il gourmet, in Italia, si sta diffondendo ormai sempre di più, insieme ai vari concetti di vegano e biologico: ecco perché la pizza gourmet potrebbe avere un potenziale e un giro d’affari ancora più significativi da qui al prossimo futuro nel nostro paese e non soltanto.

Nel 2022 l’edizione del programma King of Pizza è stato vinto dal maestro pizzaiolo abruzzese Gaetano La Mastra, incoronato Re della Pizza nella finalissima tenutasi al Castel di Savoia, ex dimora della Regina Margherita, a Gressoney Saint-Jean e trasmessa da Sky – Canale Italia. La Mastra aveva battuto la concorrenza di circa 60 pizzaioli arrivati da tutta la penisola. Anche nel 2023, ad eleggere il Re della Pizza, sarà una giuria d’eccezione formata tra gli altri da Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Pizzaioli, che vanta ben 8 Guinness World Record in ambito pizzeria), Gianni Babbi, Antonio Sorrentino (Chef Executive catena Rosso Pomodoro) e proprio Daniele Bartocci, giornalista ed esperto food nativo di Jesi e laureato Univpm, vincitore di numerosi riconoscimenti food quali il premio Food and Travel Awards nel 2022, oltre ad aver fatto ingresso nel 2022 nella Top10 Bar Awards 2022 a Milano rivolto ai migliori player del food and beverage.