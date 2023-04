Isola dei Famosi: l’ironico commento di Luxuria al post di Ilary Blasi scatena il web

Ilary Blasi pubblica una foto sexy e l’opinionista dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, commenta con un semplice “Bellissima”. Ma i fan di Instagram non la pensano così e scatenano l’ironia e la critica contro di lei. Ma cosa ha detto di tanto terribile Luxuria? E perché tanta animosità verso di lui?

Il commento di Luxuria ha subito sollevato una serie di reazioni sui social, molte delle quali piuttosto violente e offensive. In molti, infatti, hanno sottolineato che il suo apprezzamento derivi dal fatto che Vladimir Luxuria sia opinionista nel programma condotto da Ilary Blasi, scrivendo commenti come “ti dà lavoro!” o “grazie ar ca..o, è quella che ti fa’ lavorare“.

Tuttavia, c’è chi si chiede se il commento di Luxuria non possa essere semplicemente un’apprezzamento per la bellezza della presentatrice. In ogni caso, la reazione dei fan sembra essere stata piuttosto esagerata, soprattutto considerando che Ilary Blasi ha il diritto di pubblicare le foto che preferisce.

Ma non solo Luxuria fa parlare di sé nell’Isola dei Famosi. Anche Enrico Papi, l’altro opinionista del programma, è al centro delle discussioni. Si parla, infatti, di un possibile allontanamento dal reality e si ipotizza che abbia partecipato solo come “scotto” per poter avere in futuro altre possibilità sulle reti Mediaset.

In risposta alle voci che circolano su di lui, Papi ha pubblicato una Instagram Stories in cui si trova in macchina, con sottofondo una musica sibillina e un testo enigmatico che sembra rivolto ai fan: “Forse ti stai chiedendo come? Ma presto si sentirà / … conta fino a tre / Dimmi cosa provi / Dimmi a cosa stai pensando / Sono qui solo per liberarti“. Insomma, sembra che l’opinionista voglia fare chiarezza sulla sua situazione e sul suo futuro.

In conclusione, l’Isola dei Famosi continua a fare discutere, non solo per le vicende dei concorrenti, ma anche per quelle degli opinionisti. Luxuria e Papi, infatti, sono diventati oggetto di polemiche e discussioni sui social, ma è importante ricordare che le opinioni personali e le scelte professionali di ognuno vanno rispettate e non devono essere motivo di attacchi o insulti.