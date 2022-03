Isola dei Famosi: la brutta caduta di Lory Del Santo

Da poco è iniziato il nuovo e, a quanto pare, promettente reality show realizzato in Honduras. Parliamo de L’Isola dei Famosi. Nonostante sia iniziato da poco i personaggi sull’isola hanno sin da subito chiarito le intenzioni di partecipazioni. A questo giro sembra infatti che la parola chiave sull’isola sia “aggressività“. Niente mezze misure o toni pacati per i personaggi.

Si è partiti infatti subito a bomba con il litigio di Floriana Secondi e l’attore Nicolas Vaporidis. La Secondi ha di recente aspramente criticato non solo il comportamenti di Nicolas, ma lo ha persino accusato di giocare slealmente, affermando di essere un privilegiato: “Lui aveva il telefono. È stato più di cinque giorni al telefono. Non mi interessa se è sleale, ma non ho tollerato il modo di farci critica“.

Ovviamente Nicolas non ha potuto fare a meno di rispondere per le righe il comportamento di Floriana, invitando la donna a fare una scommessa: “Se la produzione trova un telefonino nella valigia allora me ne vado e pago una penale pari a quanto prendo stando qui. Se non c’è te ne vai tu. Sei disposta?“

La caduta di Lory Del Santo: le condizioni

Non solo litigi ma anche piccoli incidenti accadono sull’isola. Sembrava una giornata come tante, Jeremias Rodriguez era intento a mangiare insieme a suo padre, insomma tutto sommato un momento tranquillo, quando la regista Lory Del Santo si avvicina per sedersi ma improvvisamente perde l’equilibrio e cade con tanto di capriola all’indietro.

Una caduta dettata da una distrazione del momento, destando non poca preoccupazione in Clemente Russo, il quale si è precipitato a soccorrere la donna. Per fortuna la Del Santo si è subito alzata, non mostrando di aver accusato il colpo, tanto che non si è presentata la necessità di chiamare un medico. Tutto è bene ciò che finisce bene.