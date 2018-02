"Immaturi – La Serie": anticipazioni puntata di venerdì 16 febbraio

La quinta puntata della fiction di Canale 5, “Immaturi – La Serie” non è andata in onda venerdì 9 febbraio per lasciare spazio al Festival di Sanremo, tornerà venerdì 16 febbraio alle 21:10 sempre su Canale 5. In questa nuova puntata, i nostri protagonisti saranno travolti dalla passione durante la gita dell’ultimo anno di Liceo.

Ma facciamo un passo indietro, prima di partire per la gita in Sicilia del quinto anno di Liceo, Gigi e Serena litigano perchè la donna ha da sempre nascosto le sue vere condizioni economiche e anche il fatto che suo marito l’ha abbandonata senza un soldo per vivere sia per lei che per la figlia. Intanto Lorenzo e Luisa sono presi entrambi dai rispettivi spasimanti Paolo e Flavio, mentre Doriana scoprirà che il suo ammiratore segreto è Virgilio e dopo questa scoperta deciderà di prendere le distanze dall’uomo per la notevole differenza di età.

Una volta però arrivati a Noto, città della Sicilia, le cose per i nostri protagonisti cambieranno e la freccia di cupido farà scoppiare la passione durante la gita scolastica. Piero e la professoressa di filosofia e storia, Claudia si avvicineranno sempre di più, lasciandosi travolgere dalla passione, la stessa cosa succederà anche a Francesca con il professore di matematica, Daniele.

E questa passione coinvolgerà anche Lorenzo e Luisa, che da anni, innamorati l’uno dell’altro abbatteranno tutti i muri creati. Anche Gigi e Serena faranno pace, visto che l’uomo ha deciso di raggiungere la sua amata in Sicilia per sistemare la situazione che si era creata tra di loro, prima della partenza.

Se durante la notte, l’amore aveva colpito tutti, alla mattina le cose prenderanno una piega diversa. Daniele deciderà di allontanarsi da Francesca, per le continue titubanze della ragazza mentre Lorenzo e Luisa si risveglieranno impauriti ed imbrazzanti per quello che è accaduto tra di loro la notte scorsa. Intanto, Serena, una volta tornata a Roma, riceverà la visita inaspettata del marito, pronto a riprendersi la vita di prima come se non fosse successo niente.