Ilary Blasi rischia il posto in Mediaset: "L’Isola dei Famosi è stato un flop"

Come riportato testualmente dal sito di “Libero Quotidiano“, in casa Mediaset non avrebbero apprezzato i risultati ottenuti da Ilary Blasi durante la diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi”. Il tutto, molto probabilmente, si sarebbe aggravato a causa di un rapporto non solidissimo tra la conduttrice ed Enrico Papi, di cui si è mormorato di alcuni screzi con tanto di Tapiro d’Oro ottenuto dall’opinionista a causa di queste voci.

Gli ascolti di questa edizione sono stati più o meno simili rispetti a quella della scorsa (L’anno passato ha ottenuto una media del 2.500.000 milioni di telespettatori con uno share del 19,20%, mentre quest’anno riesce ad arrivare a 2.515.000 milioni di spettatori con 19,51%) ma, secondo il sito “Libero Quotidiano”, la rete si sarebbe aspettato un miglioramento più importante.

Ilary Blasi ora potrebbe rischiare il posto in Mediaset

“L’Isola dei Famosi è finita ma le nomination no” si legge su “Libero” ove poi viene aggiunto: “Coi naufraghi oggi tutti sull’aereo di ritorno dall’Honduras, dopo la puntata finale del reality andata in onda proprio ieri sera su Canale 5, a rimanere appesa al proprio futuro, più che mai incerto, è proprio Ilary Blasi, la conduttrice che da ormai diverse stagioni presta il proprio volto al gioco di sopravvivenza di Mediaset. L’edizione di quest’anno dell’Isola, infatti, se non è stato un naufragio completo, davvero poco ci manca, davvero poco ci manca”.

Il portale rivela che Pier Silvio Berlusconi, insieme alla sua rete, sperava in dei risultati migliori dopo il mezzo flop ottenuto dalla settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice però non è stata aiutata dal cast poiché, oltre ai numerosi addii a causa degli infortuni, il nome di punta come Cristina Scuccia, che doveva raccontare alcuni dettagli del suo passato, non è mai riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Se il sito promuove a suo modo Vladimir Luxuria, purtroppo non riceve lo stesso riconoscimento Enrico Papi. L’opinionista difatti, oltre ad aver cercato in ogni modo di rubare la scena a Ilary Blasi, ha trovato parecchia difficoltà a trovare un punto in comune con la conduttrice, non entrando quindi mai nelle dinamiche del gioco.

La delusione più grande per “Libero” viene proprio dalla conduzione di Ilary Blasi: “Ad aver deluso forse in proporzione più di tutto il resto, sia stata proprio la conduzione, lo stile di Ilary, solitamente capace – forte anche della lunga esperienza a Le Iene – di barcamenarsi in ogni situazione. Ilary che, dopo aver battezzato, dal 2016, proprio le prime tre edizioni del GFVip, era stata mandata a condurre l’Isola: un format forse ancor più complesso nel quale lo studio risulta essere più centrale e la brillantezza di chi è al timone risulta un elemento dirimente”.