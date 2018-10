Il Segreto, anticipazioni spagnole: il ritorno di Fernando Mesia

Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che a novembre non solo assisteremo alla scomparsa misteriosa di Francisca, ma anche al ritorno a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia. Le intenzioni del figlio di Olmo saranno inoltre poco chiare.

Questo riferirà a Raimundo, Mauricio e Prudencio solamente che Francisca ha firmato una procura che delega a lui ogni decisione riguardo ai suoi affari. Ovviamente il Godoy farà fatica a credere a Fernando, mentre Prudencio si mostrerà invece molto incuriosito e tenterà di scoprire perché Mauricio e Raimundo ce l’hanno tanto con lui.

Anticipazioni Il Segreto: la sparizione di Francisca Montenegro

Francisca riceverà una lettera molto strana, nella quale sarà presente una foto di Raimundo con gli occhi bruciati. Le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che da allora la Montenegro inizierà a vagare per i boschi limitrofi al paese, senza più fare ritorno a casa. Ciò nonostante in diverse telefonate la donna dirà al marito di dover risolvere dei problemi, e che vuole restare sola.

Dopo alcune settimane però Francisca chiederà a Raimundo di incontrasi, pregandolo di presentarsi da solo. Per evitare che possa succedere qualcosa di male alla moglie, egli si presenterà bendato sul luogo dell’incontro, così come richiestogli proprio da Francisca. Tornato alla Villa, Raimundo convocherà Prudencio e Mauricio dicendo loro che di lì a poco avverranno delle cose delle quali non sapranno darsi una spiegazione.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando Mesia ritorna a Puente Viejo

Dopo aver dato questo avvertimento a Mauricio e Prudencio, Raimundo sembrerà aspettare l’arrivo di qualcuno. Infatti, dopo un po’ avremo l’arrivo di un ospite non molto gradito alla casona: Fernando Mesia, che darà immediatamente sfoggio della sua arroganza, prendendosi gioco del Godoy e dicendo che da oggi in poi dovrà ubbidirgli. Questo perché Donna Francisca ha firmato una delega che gli conferisce pieni poteri.

Ovviamente Mauricio sarà molto irritato da tutto ciò. Inoltre mentre il capomastro e Raimundo non lo sopporteranno per niente, Prudencio vorrà approfondire la conoscenza del figlio di Olmo. Nel frattempo, la notizia del suo ritorno si diffonde per tutta Puente Viejo. Che Fernando sia ritornato per vendicarsi? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.